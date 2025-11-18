martes 18 de noviembre 2025

En Turquía

El impresionante salario de Mauro Icardi: la fortuna que gana en el Galatasaray

El delantero argentino apuesta a seguir jugando en el fútbol turco debido a que es muy querido por los hinchas y, además, porque su contrato es muy abultado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los últimos años, Mauro Icardi fue más noticia por sus escándalos mediáticos que por sus conquistas deportivas. Aún así, sigue siendo muy valorado en el Galatasaray y por eso tiene un contrato de los más elevados.

octavos definidos: los rivales de boca y river, y cuando se juega
Torneo Clausura

Octavos definidos: los rivales de Boca y River, y cuándo se juega
la primera bomba de la reunion clave en san martin: romagnoli no sigue
Tras el descenso

La primera bomba de la reunión clave en San Martín: Romagnoli no sigue

Este lunes, el periodista turco Ozgür Sancar hizo una fuerte revelación sobre la fortuna del delantero argentino: contó que gana 10 millones de euros por año. Fue en el programa “Tarde o temprano” de eltrece.

Esta sería una de las fuertes razones por las que Icardi no estaría dispuesto a abandonar el fútbol turco y buscar una nueva oportunidad en algún equipo de la Argentina, tal como se rumoreó en las últimas semanas.

Lo cierto es que Icardi llegó al país con un permiso de su club para acompañar a su actual pareja, la China Suárez, en la gira promocional de su nuevo trabajo, la serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda“, en la que tiene un papel protagónico.

Cuál es el club argentino en el que Mauro Icardo no puede jugar por pedido de la China Suárez: “Prohibidísimo”

Durante una entrevista reciente con el programa “Otro día perdido” de eltrece, la China Suárez dejó en claro que, por pedido suyo, hay un equipo de la Argentina en el que Icardi no podrá jugar.

“Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Boca, prohibidísimo”, sostuvo con picardía la actriz, que es fanática del Millonario.

El futbolista evitó pronunciarse sobre esta cuestión. Tan solo se limitó a recordar de qué club es hincha: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”.

"Estamos todos bien y al resguardo": la delegación sanjuanina vivió el fuerte temporal en Comodoro Rivadavia

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

