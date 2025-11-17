lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Polémica en puerta?

Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

El club rawsino cuestiona el accionar policial tras la viralización de un video donde un policía del operativo festeja un penal a favor de Del Bono. El video que hicieron viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-17 162351

La tensión que dejó la semifinal de la B sanjuanina sigue creciendo. A las denuncias penales presentadas por jugadores de Villa Hipódromo por las agresiones sufridas este domingo, ahora se suma la polémica por un video que expone a un policía festejando un penal decisivo a favor de Del Bono, escena que reavivó las acusaciones de parcialidad y descontrol durante el encuentro. El viral.

Lee además
final caliente, corridas y jugadores heridos: villa hipodromo le gano a del bono y se desato el caos
Lamentable

Final caliente, corridas y jugadores heridos: Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y se desató el caos
asi quedaron los jugadores de villa hipodromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran, al parecer, al uniformado celebrando la atajada del arquero bodeguero en la definición desde los doce pasos. Para la delegación rawsina, ese gesto fue el síntoma más evidente de un operativo que -según señalan- estuvo marcado por irregularidades desde el arranque.

image

Desde el club afirman que se jugó en la cancha elegida por Del Bono, que los árbitros designados tenían afinidad con el local y que incluso se les restringió el ingreso a dirigentes propios. Sumado a eso, aseguran que se dejó habilitado un sector por el que, minutos después, ingresó la hinchada del equipo bodeguero para agredir al plantel visitante.

Los incidentes estallaron tras la serie de penales que dejó a Villa Hipódromo en la final. Mientras la Villa celebraba su clasificación, un grupo de hinchas irrumpió en el campo y comenzó a correr y golpear jugadores. Muchos debieron escapar hacia el túnel o saltar el alambrado rumbo a la calle, donde subieron a un colectivo que ya había sido apedreado. Cuatro futbolistas quedaron en el campo y fueron agredidos, entre ellos Esteban Aballay -que terminó con heridas sangrantes-., William Espeche, el entrenador Cristian Luna y el suplente Jonatan González.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " "Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo Según el dirigente, el incidente lo desató un futbolista bodeguero después de la victoria y festejo de Villa Hipódromo: "Fue directamente a golpear al técnico y después, abrieron los portones para que ingresaran los hinchas. Eran 50 hinchas contra 10 jugadores". Lo que debía ser una fiesta futbolera terminó en una verdadera batalla campal en cancha de Del Bono, apenas Villa Hipódromo selló su clasificación a la final por el segundo ascenso a Primera del fútbol local. La derrota en los penales desató la furia de un grupo de hinchas bodegueros que irrumpió en el campo de juego sin ningún impedimento y atacó brutalmente a los jugadores rivales. El presidente de Villa Hipódromo, Cristian González, estuvo en el lugar y no ocultó la crudeza de lo vivido. “El caos fue que ellos no supieron aguantar perder nada más. Nosotros solo festejamos como cualquier equipo, pero ellos se venían en bandada”, relató. Más info en www.tiempodesanjuan.com #DelBono #fútbol #SanJuan #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Desde el club rawsino rechazaron cualquier intento de responsabilizarlos por los disturbios y remarcaron que “festejar un triunfo no justifica tanta violencia”. Ahora aguardan respuestas oficiales y una investigación formal sobre el accionar policial, mientras el video del policía sigue sumando repercusiones y alimentando la discusión sobre la seguridad en el fútbol local.

El video que hizo viral Villa Hipódromo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990506039259668804&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

"Estamos todos bien y al resguardo": la delegación sanjuanina vivió el fuerte temporal en Comodoro Rivadavia

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan

Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin, post descenso: plantel licenciado, reunion cumbre en el hilario sanchez y la situacion, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Te Puede Interesar

El policía Bordón (de camisa negra y corbata morada) junto a su defensor, el abogado Fernando Bueno. video
Castigo a un maltratador

El policía sanjuanino juzgado por violador y golpeador fue condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra
Camino internacional

Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta
En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos: la sentida carta de Borgogno tras el descenso
San Martín

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso