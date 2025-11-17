Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

La tensión que dejó la semifinal de la B sanjuanina sigue creciendo. A las denuncias penales presentadas por jugadores de Villa Hipódromo por las agresiones sufridas este domingo, ahora se suma la polémica por un video que expone a un policía festejando un penal decisivo a favor de Del Bono, escena que reavivó las acusaciones de parcialidad y descontrol durante el encuentro. El viral.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran, al parecer, al uniformado celebrando la atajada del arquero bodeguero en la definición desde los doce pasos. Para la delegación rawsina, ese gesto fue el síntoma más evidente de un operativo que -según señalan- estuvo marcado por irregularidades desde el arranque.

Desde el club afirman que se jugó en la cancha elegida por Del Bono, que los árbitros designados tenían afinidad con el local y que incluso se les restringió el ingreso a dirigentes propios. Sumado a eso, aseguran que se dejó habilitado un sector por el que, minutos después, ingresó la hinchada del equipo bodeguero para agredir al plantel visitante.

Los incidentes estallaron tras la serie de penales que dejó a Villa Hipódromo en la final. Mientras la Villa celebraba su clasificación, un grupo de hinchas irrumpió en el campo y comenzó a correr y golpear jugadores. Muchos debieron escapar hacia el túnel o saltar el alambrado rumbo a la calle, donde subieron a un colectivo que ya había sido apedreado. Cuatro futbolistas quedaron en el campo y fueron agredidos, entre ellos Esteban Aballay -que terminó con heridas sangrantes-., William Espeche, el entrenador Cristian Luna y el suplente Jonatan González.

Desde el club rawsino rechazaron cualquier intento de responsabilizarlos por los disturbios y remarcaron que “festejar un triunfo no justifica tanta violencia”. Ahora aguardan respuestas oficiales y una investigación formal sobre el accionar policial, mientras el video del policía sigue sumando repercusiones y alimentando la discusión sobre la seguridad en el fútbol local.

El video que hizo viral Villa Hipódromo: