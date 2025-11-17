lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

Los de la Esquina Colorada quedaron en el ojo de la tormenta tras la brutal agresión sufrida por los futbolistas del club rawsino, luego de la eliminación en semifinales del ascenso local. El club local emitió un comunicado repudiando los hechos de violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5ff05f4c-cfe3-49e5-9b18-816838e2025f

Una vez más, el fútbol sanjuanino se convirtió en un escenario de violencia extrema. Todo comenzó apenas terminó la tanda de penales que dejó a Villa Hipódromo como finalista por el segundo ascenso a Primera. La derrota de Del Bono desató la furia de un grupo de hinchas bodegueros que no soportó quedar afuera de la definición y que, sin ningún impedimento, irrumpió en el campo de juego para golpear salvajemente a los jugadores rivales.

Lee además
final caliente, corridas y jugadores heridos: villa hipodromo le gano a del bono y se desato el caos
Lamentable

Final caliente, corridas y jugadores heridos: Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y se desató el caos
asi quedaron los jugadores de villa hipodromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Horas después del escándalo, el Club Del Bono difundió un comunicado oficial repudiando los hechos. En el texto, la institución expresó su “más absoluto repudio” a la violencia y aseguró que “nada justifica que el fútbol, la pasión y el sentimiento por nuestros colores se vean empañados por acciones que nada tienen que ver con los valores del deporte”.

Desde el club señalaron que la situación se desbordó tras supuestas provocaciones del equipo visitante, pero dejó claro que “no existe razón válida para responder con agresiones”.

En el cierre del comunicado, se confirmó que el presidente Julio Alberto Blanco presentó su renuncia “en un gesto de responsabilidad institucional”. "Invitamos a toda nuestra comunidad, hinchas, deportistas y familias, a reflexionar y trabajar juntos para que hechos así no vuelvan a ocurrir. Del Bono es grande por su historia, por su gente y por su escudo, y debemos demostrarlo con actitud y respeto en cada partido", expresaron.

Seguí leyendo

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

¿Una práctica vudú intervino para que Nigeria quedara fuera del Mundial 2026?: la acusación de una voz autorizada

Atentos millonarios: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Batalla campal en la final entre Deportivo Madryn y Morón

Con una Bombonera desbordada de felicidad, Boca le ganó 2 a 0 a Tigre

Desamparados lo dio vuelta en el final y le ganó 2 a 1 a Colón en un partido caliente

Un ídolo verdinegro mostró su apoyo en el momento más triste de San Martín

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.
Haciendo cuentas

Atentos millonarios: qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

El tapado de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera
La historia de Nico Jorquera

El 'tapado' de la Reserva: es vendedor ambulante, practicante de una iglesia católica y tiene el sueño ambicioso de llegar a Primera

Te Puede Interesar

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Por Pablo Mendoza
La bodega sanjuanina Resero.
 De la retirada al crecimiento

Un regreso inesperado: Fecovita reactiva Resero en Albardón y trae esperanza de más empleo y más exportaciones

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial
Nueva reunión

Paritaria docente en San Juan: Gobierno discute una mejora a la segunda oferta tras el rechazo gremial

El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, en la Legislatura en 2024. Ahora se prevé que vuelva a ir, como es costumbre. 
Previsiones

El Presupuesto de San Juan 2026 ya tiene fecha de ingreso a la Legislatura: qué confirmó Fabián Martín

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio