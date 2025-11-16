Final caliente, corridas y jugadores heridos: Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y se desató el caos

Una vez más, el fútbol sanjuanino se convirtió en el escenario de la violencia. Todo inició momentos después de la tanda de penales que Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y, como consecuencia, los hinchas bodegueros, que no soportaron el resultado adverso, al quedarse afuera de la final por el ascenso, ingresaron a la cancha y agredieron brutalmente a los jugadores rivales.

El equipo de Rawson que se disponía a celebrar tras la conquista se vio sorprendido por la invasión de los violentos, que los golpearon salvajemente. El personal de seguridad no pudo contener a los inadaptados que, insólitamente, entraron al campo de juego sin ningún tipo de problemas y arrinconaron a los futbolistas visitantes.

Corridas, golpes y hasta piedrazos se registraron en uno de los rincones de la cancha, en donde los rawsinos quedaron a merced de unas 50 personas identificadas con los colores de Del Bono. Mientras tanto y según lo dejan ver los videos, personal policial observaba a la distancia, custodiando a la terna arbitral.

Al cabo de unos minutos y luego de que los futbolistas recibieran una paliza en manos de los salvajes, un grupo de uniformados con sus distintivos escudos y cascos avanzó hacia la zona caliente, para finalmente disuadir la muchedumbre y proteger a quienes estaban siendo ferozmente atacados.

Villa Hipódromo le ganó a Del Bono y se desató el caos

Las imágenes son estremecedoras, al punto que fueron los propios jugadores bodegueros los que debieron auxiliar a sus colegas dada la gravedad de las lesiones que alguno de ellos presentaba. "Llamen a la ambulancia", se escuchó decir en uno de los videos que trascendió y que da muestra de la obra de los hinchas del club que deberá ser sancionado por las autoridades de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Además de las agresiones, en los alrededores de la Esquina Colorada también se registraron destrozos en las movilidades que trasladaban al equipo visitante que, por medio de los doce pasos, consiguió su pasaje a la final por el ascenso.

Más imágenes de la violencia de los hinchas de Del Bono contra los jugadores de Villa Hipódromo

Más allá de las agresiones, que fueron evidentes, se desconoce si hubo personas detenidas por parte de la Policía, la que se vio completamente desbordada ante el accionar de los hinchas.

Tras la victoria de Villa Hipódromo, que durante los 90 minutos de juego no había podido sacar diferencia en el marcador con el Bodeguero, lo que le queda por delante es la final por el ascenso frente a Defensores Argentinos. Se trata del segundo ascenso a Primera, puesto que el primero ya lo consiguió Villa Ibáñez.

El festejo por la victoria, segundos antes del caos

El encuentro que se viene será clave para las autoridades, que deberán tomar nota de lo sucedido para adoptar los recaudos necesarios y que episodios tan lamentables como este no se repitan.