lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tenía 28 años

Impacto en el deporte por la muerte de una figura del ciclismo paralímpico

La australiana Paige Greco falleció en su residencia de Adelaida, al sur de Australia, según confirmó su madre en un comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La paraciclista australiana Paige Greco falleció a los 28 años tras un episodio médico repentino en su residencia de Adelaida, al sur de Australia, según ha confirmado su madre en un comunicado difundido por la federación nacional de ciclismo AusCycling. La deportista, quien padecía parálisis cerebral, ganó el primer oro para Australia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de persecución individual de 3.000 metros C1-C3, fijando un nuevo récord mundial.

Lee además
estamos todos bien y al resguardo: la delegacion sanjuanina vivio el fuerte temporal en comodoro rivadavia
Tras la alerta climática

"Estamos todos bien y al resguardo": la delegación sanjuanina vivió el fuerte temporal en Comodoro Rivadavia
la ilusion de haberla peleado hasta el final fue de todos: la sentida carta de borgogno tras el descenso
San Martín

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso

La noticia de su muerte fue dada a conocer este lunes en un comunicado que llevó la firma de Natalie Greco, su madre, quien destacó: “Paige significaba todo para nosotros. Su amabilidad, su dedicación y su calidez conmovieron a nuestra familia cada día. Ella trajo tanta alegría y orgullo a nuestras vidas, y el dolor de su partida es algo que llevaremos para siempre”, escribió. En sus palabras, la familia recibió consuelo al conocer el afecto y apoyo recibido por parte de compañeras de equipo, amigas y el entorno deportivo.

Desde su irrupción en el paraciclismo internacional a partir de 2019, Greco logró medallas y títulos mundiales. Además del oro en Tokio, sumó dos bronces en las pruebas de ruta y contrarreloj de esos mismos Juegos Paralímpicos, y recibió la Medalla de la Orden de Australia en 2022 por sus servicios al deporte. Este año alcanzó el tercer lugar en la Copa del Mundo y en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Paralímpico, ambos celebrados en Bélgica.

En el comunicado de AusCycling, la familia Greco destacó el profundo agradecimiento ante las muestras públicas de respeto. “Paige valoraba mucho los vínculos que forjó a través de su deporte, y nos reconforta saber lo querida que era”, subrayó la declaración.

Cameron Murray, director ejecutivo de Paralympics Australia, reaccionó a la noticia mediante un mensaje institucional: “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a los seres queridos de Paige y a quienes le eran más cercanos. La tristeza que se siente hoy en todo el Comité Paralímpico Australiano es un reflejo del enorme aprecio que se le tenía. Paige fue una atleta extraordinaria, pero, lo que es más importante, una persona excepcional”.

Murray añadió: “Como atleta paralímpica, Paige representó a Australia con un nivel de compromiso y serenidad que le granjeó la admiración de todos los que tuvieron el privilegio de verla competir o de trabajar a su lado. Tenía una habilidad excepcional para hacer que la gente se sintiera incluida y apoyada, y su influencia sin duda dejará una huella imborrable en muchísimas personas”.

Antes del ciclismo paralímpico, Greco compitió en pruebas de para atletismo y se propuso llegar a los Juegos de Río 2016, objetivo que no alcanzó. Después se estableció en Adelaida para perfeccionar su entrenamiento en el Instituto del Deporte de Australia del Sur y concluir un grado en ciencias del deporte.

Durante su carrera, Greco cosechó títulos mundiales y podios en la Copa del Mundo. AusCycling definió a la deportista como “un modelo a seguir para sus compañeras de equipo y los atletas emergentes de toda Australia”, y añadió: “Paige será recordada por su humildad, generosidad y la alegría genuina que aportó a cada entorno de equipo”.

Marne Fechner, responsable de AusCycling, afirmó que el “espíritu positivo y mirada valiente” de Greco “dejaron huella en todos los que la rodearon”, una apreciación compartida ampliamente en el ámbito deportivo nacional.

Las entidades AusCycling y Paralympics Australia han anunciado que brindarán apoyo a la familia y que se preparan para “honrar adecuadamente el legado deportivo y humano” de la ciclista. La comunidad del ciclismo australiano y mundial permanece conmocionada tras el fallecimiento de una figura que, de acuerdo al testimonio de sus allegados y dirigentes deportivos, encarnó el espíritu de superación, la inclusión y el compromiso dentro y fuera de la pista.

Temas
Seguí leyendo

Violencia extrema en cancha de Del Bono: el video que publicó Villa Hipódromo sobre el sugestivo gesto de un policía

Rugby: comenzó la fase final del Argentino Juvenil M-17 en San Juan

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Video: el desconsuelo del sanjuanino que descendió con Godoy Cruz y la bronca de los hinchas

Un penal polémico, golazos, expulsiones y el General que sigue invicto: lo que dejó la fecha del Regional

Johnny Depp revolucionó La Bombonera: el regalo de Riquelme que lo dejó en shock

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Renunció el presidente de Del Bono tras la salvaje paliza a los jugadores de Villa Hipódromo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin, post descenso: plantel licenciado, reunion cumbre en el hilario sanchez y la situacion, una por una, de los futbolistas
Nuevo ciclo

San Martín, post descenso: plantel licenciado, reunión cumbre en el Hilario Sánchez y la situación, una por una, de los futbolistas

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Quién era Lali, la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes
Dolor

Quién era "Lali", la mujer que murió tras dar a luz en el Hospital Rawson: así compartió su embarazo en las redes

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Te Puede Interesar

El policía Bordón (de camisa negra y corbata morada) junto a su defensor, el abogado Fernando Bueno. video
Castigo a un maltratador

El policía sanjuanino juzgado por violador y golpeador fue condenado a 10 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra
Camino internacional

Confirmado: qué día abrirá el Paso de Agua Negra

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson
Solidaridad

Reúnen fondos para la bebé que quedó sola tras la muerte de su madre en el Hospital Rawson

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta
En el Centro Cívico

La paritaria, a diciembre: los gremios docentes le bajaron el pulgar al Ejecutivo sanjuanino, que mejoró la oferta

La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos: la sentida carta de Borgogno tras el descenso
San Martín

"La ilusión de haberla peleado hasta el final fue de todos": la sentida carta de Borgogno tras el descenso