martes 18 de noviembre 2025

Tras el descenso

La primera bomba de la reunión clave en San Martín: Romagnoli no sigue

El Hilario Sánchez fue el escenario de una reunión clave para definir el futuro del equipo. Romagnoli deja el Verdinegro a pesar de los ofrecimientos que le hicieron para seguir. Acá todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pipi romagnoli

Leandro el "Pipi" Romagnoli decidió dar un paso al costado tras el descenso del Verdinegro este fin de semana y no seguirá siendo el DT de San Martín.

El entrenador tuvo un ofrecimiento para continuar al frente del santo sanjuanino pero eligió no hacerlo porque quiere seguir dirigiendo en Primera. Este lunes, hubo una reunión clave en el Hilario Sánchez de la que participaron dirigentes pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Así, Romagnoli deja el equipo y se va con su cuerpo técnico: sus ayudantes de campo Gonzalo Prosperi y Germán Vorboril; y el preparador físico Gabriel Ruiz.

El exmediocampista de San Lorenzo había llegado a San Martín en marzo de 2025, luego de la salida de Raúl Antuña. A pesar de la derrota contra Aldosivi que los llevó al descenso, Romagnoli se anotó varios logros en su breve paso por el verdinegro, entre ellos, el clásico ante Godoy Cruz en el Apertura, luego frente a Independiente, Gimnasia, San Lorenzo y Riestra en el Clausura.

Ahora, la dirigencia no se toma descanso y tendrá que salir a buscar a un nuevo DT, que esperan tener antes de que finalice el año, con miras a la Primera Nacional.

