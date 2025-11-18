martes 18 de noviembre 2025

Clima

San Juan entra en su martes más cálido: se espera una jornada con sol pleno y máximas que superan los 34°

La provincia vivirá una tarde sofocante, aunque por la mañana el cielo mostrará algunas nubes pasajeras; la temperatura mínima rondará los 19 °C antes de acelerar rumbo a una sensación térmica de verano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ahorrar energia calor

Este martes 18 de noviembre, los sanjuaninos deberán prepararse para una jornada de calor que marcará un cambio claro respecto a días más templados. Al despuntar las primeras horas, el cielo mostrará nubes intermitentes sobre una base de aproximadamente 19 °C, con la humedad aún descansando tras la noche. A medida que avance la mañana, el sol se impondrá, el termómetro comenzará su ascenso y a partir de las 10 se espera que la marca supere los 30 °C, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, cuando podría rozar los 34 °C bajo un cielo mayormente despejado.

El viento será casi imperceptible, y con la combinación de la radiación solar y el aire aún cálido acumulado, la sensación térmica se incrementará rápidamente. Es un día propicio para evitar la exposición directa durante las horas más intensas del sol, hidratarse y preferir actividades a la sombra o en espacios frescos. Aunque no se anuncian precipitaciones, no está de más prever protección solar para quienes deban estar al aire libre por largos lapsos.

Si bien la tarde invitará a un descanso bajo techo o a disfrutar de ambientes climatizados, la noche promete alivio: la temperatura volverá a descender paulatinamente, permitiendo un descanso más cómodo. En definitiva, San Juan vivirá un martes que se anticipa caluroso y diáfano: un anticipo real de lo que podrá esperarse en los días venideros si el anticiclón se mantiene firme.

