San Juan entra en su martes más cálido: se espera una jornada con sol pleno y máximas que superan los 34°

Este martes 18 de noviembre, los sanjuaninos deberán prepararse para una jornada de calor que marcará un cambio claro respecto a días más templados. Al despuntar las primeras horas, el cielo mostrará nubes intermitentes sobre una base de aproximadamente 19 °C, con la humedad aún descansando tras la noche. A medida que avance la mañana, el sol se impondrá, el termómetro comenzará su ascenso y a partir de las 10 se espera que la marca supere los 30 °C, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, cuando podría rozar los 34 °C bajo un cielo mayormente despejado.

El viento será casi imperceptible, y con la combinación de la radiación solar y el aire aún cálido acumulado, la sensación térmica se incrementará rápidamente. Es un día propicio para evitar la exposición directa durante las horas más intensas del sol, hidratarse y preferir actividades a la sombra o en espacios frescos. Aunque no se anuncian precipitaciones, no está de más prever protección solar para quienes deban estar al aire libre por largos lapsos.

Si bien la tarde invitará a un descanso bajo techo o a disfrutar de ambientes climatizados, la noche promete alivio: la temperatura volverá a descender paulatinamente, permitiendo un descanso más cómodo. En definitiva, San Juan vivirá un martes que se anticipa caluroso y diáfano: un anticipo real de lo que podrá esperarse en los días venideros si el anticiclón se mantiene firme.

