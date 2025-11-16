domingo 16 de noviembre 2025

Torneo Clausura

Boca juega por el primer puesto y River por ilusión de pescar una clasificación

El Xeneize se mide a Tigre desde las 20:15, mientras el el Millonario se enfrenta a Vélez desde las 17:00. Todos los detalles

Por Redacción Tiempo de San Juan
Claudio Úbeda, técnico de Boca, y Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Claudio Úbeda, técnico de Boca, y Marcelo Gallardo, entrenador de River.

El Torneo Clausura del fútbol argentino transita una última fecha llena de definiciones que este domingo tendrá en cancha a Boca y River, aunque con compromisos y necesidades de diferente tenor.

Desde las 17 horas, el equipo de Marcelo Gallardo jugará contra Vélez con el objetivo de terminar más arriba de Argentinos Juniors en la tabla anual, para ubicarse tercero detrás de Rosario Central y Boca, en puestos de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores. En caso de no lograrlo, el Millonario debería ganar el Clausura para acceder al máximo torneo de clubes en Sudamérica, o esperar que alguno de los que quede arriba sea campeón y libere un cupo. A la misma hora, Talleres visita a Instituto, deseoso de un triunfo que modificaría el orden de los cruces de octavos de final.

Lo dicho, River deberá ganar y esperar el resultado de Argentinos Juniors, que juega desde las 20.15 horas con Estudiantes de La Plata, que lucha para meterse en los playoffs, un privilegio que el Bicho todavía no tiene asegurado y lo podría dejar con las manos vacías. A esa hora también estarán jugando el resto de los equipos que pelean para llegar a la próxima fase del Clausura en la Zona A: Boca recibe a Tigre en la Bombonera, Racing visita a Newell's y Banfield a Central Córdoba en Santiago del Estero.

El Xeneize es líder y terminar primero en la tabla le permitiría ser local siempre hasta la final, mismo privilegio que ya se aseguró Rosario Central en la otra zona. A los dirigidos por Claudio Úbeda les podría alcazar con un empate ante el Matador porque su único escolta, Unión (juega el lunes en Córdoba contra Belgrano), hoy figura a dos puntos pero con siete tantos menos en la diferencia de gol.

En paralelo a todo esto, el día después de los descensos de San Martín de San Juan y Godoy Cruz tendrá un choque trascendental en el ascenso porque se definirá quién jugará la final del Reducido de la Primera Nacional, que ya tiene a Estudiantes de Río Cuarto como primer clasificado (anoche ligualó la serie con Estudiantes de Caseros y pasó por ventaja deportiva).

En este caso, la segunda semifinal la protagonizarán Deportivo Madryn y Morón, con el equipo chubutense obligado a ganarle al Gallo para quedar a un partido de llegar a la Primera División. El duelo, cargado de sospechas y polémicas, comienza a las 17.30 horas. Un domingo para la familia pero lleno de fútbol por TV.

FUENTE: Clarín

