Cortarán media calzada de una calle del microcentro capitalino: lo que hay que saber

La Municipalidad de Capital informó sobre el corte de media calzada en una zona clave del microcentro, este sábado, debido al desarrollo de obras. En ese contexto, pidieron precaución a peatones y conductores.
La actividad se desarrollará este sábado y, debido a ella, desde el municipio pidieron precaución a conductores y peatones.
“La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que el sábado 15 de noviembre, entre las 8:00 y las 20:00, se realizará un corte de media calzada en calle Mitre, desde Mendoza a General Acha, debido a trabajos en la fachada del Teatro Municipal”, aseguraron.
Y agregaron: “Se solicita a conductores y peatones transitar con extrema precaución por la zona. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos su colaboración para continuar mejorando nuestra Ciudad”.