Este viernes se vive la Noche de las Vinotecas 2025: la fiesta federal del vino argentino, en San Juan

Este viernes se vive en San Juan, como en el resto del país, "La noche de las vinotecas".

Este viernes 14 de noviembre se realizará la edición 2025 de La Noche de las Vinotecas, la celebración nacional que convoca a los amantes del vino en cientos de vinotecas de todas las provincias, incluyendo a San Juan. La propuesta invita a vivir experiencias especiales, degustaciones, música, arte y promociones, al mismo tiempo que promueve el consumo responsable y la valoración del vino argentino como Bebida Nacional. En esta edición, además, se abre la invitación para que marcas y proyectos acompañen el evento como auspiciantes y sean parte de una red federal que impulsa el crecimiento del sector.

"La Noche de las Vinotecas se ha consolidado como el evento más esperado del año para quienes disfrutan del vino y su cultura. Es una celebración que trasciende las barreras geográficas y convierte a cada vinoteca participante en un punto de encuentro donde el público, las bodegas, los productores y los proyectos locales se reúnen para compartir experiencias y descubrir nuevos aromas, sabores e historias. Durante esta jornada especial, los locales abren sus puertas con propuestas temáticas, actividades culturales, promociones exclusivas y diversas acciones que resaltan la identidad del vino argentino", señalaron desde la Cámara de Vinotecas de San Juan.

En un contexto donde el consumo responsable adquiere un rol fundamental, todas las vinotecas participantes enfatizan la importancia de disfrutar con moderación, fomentando prácticas saludables y el cuidado colectivo. La consigna es clara: celebrar con responsabilidad, recordar que la vida es lo más importante y acompañar cada copa de vino con una copa de agua para mantener la hidratación. Esta iniciativa busca educar, concientizar y fortalecer hábitos positivos en cada rincón del país.

La propuesta, de alcance federal, buscar generar un movimiento cultural y económico que impulsa el comercio local y el turismo enológico. La realización simultánea en todo el territorio nacional permite una amplia visibilidad en medios, redes y espacios institucionales, además de promover vínculos entre cámaras, bodegas, municipios y emprendedores del sector. Cada región aporta su identidad y su riqueza vitivinícola, convirtiendo la noche en una verdadera celebración colectiva.

Para más información y para sumarse como auspiciante, la Cámara de Vinotecas pone a disposición sus contactos al 2645655355 y 2645094702, así como sus redes oficiales bajo @camaradevinotecasj.

