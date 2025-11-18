Encuentro histórico: avanza el proyecto de ley para el Desarrollo Local del Sector Minero sanjuanino

En una jornada considerada histórica para la industria minera provincial, representantes de todas las cámaras empresarias y colegios profesionales participaron de una reunión para debatir y aportar en el marco de dicho proyecto.

Jugada política Ley de Glaciares, para febrero y al Congreso: Milei apuesta a San Juan y los gobernadores mineros

Nuevo capítulo Calingasta vs. la mina Hualilán: la DIA pedía dos rutas y la empresa incumplió; qué evalúa el Gobierno

El encuentro, encabezado por Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan, y Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación, marcó un hito en el proceso de construcción colectiva que se viene desarrollando desde hace nueve meses en la Mesa de Trabajo Minera, integrada por las principales cámaras del sector.

Durante la reunión, se presentó el borrador de lo que será dicha ley, y se realizó un repaso de los avances logrados en forma conjunta, se expuso el contenido del proyecto y cada entidad tuvo la oportunidad de expresar su visión sobre la situación actual y los desafíos para fortalecer la cadena de valor minera en San Juan.

“Este proyecto es fruto del consenso y del trabajo sostenido entre todos los actores de la industria. Ya hemos puesto a consideración este trabajo con la Cámara Minera de San Juan, y ahora lo hacemos con todos quienes integran esta numerosa convocatoria, para su mirada y aporte, porque buscamos una ley de construcción conjunta”, resaltó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

En tanto el ministro de producción, Gustavo Fernández, destacó: “Estamos construyendo una ley que no solo ordena, sino que impulsa la competitividad y la integración de proveedores sanjuaninos en la minería. Es un paso fundamental para el futuro del sector”.

El borrador se leyó punto por punto, para su revisión, en una jornada intensa que estará entre los pasos previos a la definición de la ley.

Participaron del encuentro:

Fernando Godoy – CAPRIMSA

Rodolfo Aballay – CAPSEMIJA (Jáchal)

José Adolfo Ibaceta – CASEMICA (Calingasta)

Natalí Varela – CAPRESMI (Iglesia)

Cristian González – CACETIC

Ramón Martínez – Cámara Argentina de la Construcción (Delegación San Juan)

Leonardo de la Vega – Unión Industrial de San Juan

Juan Pablo Delgado – CASEMI

Eduardo Caputo – CAPERFO

Carlos Devit – Cámara de Empresarios de Calingasta (CaEmCa)

Carlos Perelló – Colegio de Geofísicos

Francisco Almenzar – Colegio Argentino de Ingenieros en Minas

Emiliano de Paula – Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan

Víctor Alberto Grau – Presidente de AITURIC

Franklin Sánchez – CAPROMER (Ullum)

Luis Crocco – CARPEM

Este proyecto busca consolidar un marco normativo que promueva la participación local en la cadena minera, fortaleciendo la economía regional y garantizando transparencia en los procesos.