jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reunión de alto nivel

Primer contacto del CEO de Vicuña con el gobernador Orrego: de qué hablaron

El flamante líder del proyecto Vicuña, alianza entre Lundin Mining y BHP, fue recibido por el gobernador Marcelo Orrego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vicuña presentó a su nuevo CEO ante Orrego. Dirige la gran apuesta de cobre surgida de la alianza de los gigantes BHP y Lundin.&nbsp;

Vicuña presentó a su nuevo CEO ante Orrego. Dirige la gran apuesta de cobre surgida de la alianza de los gigantes BHP y Lundin. 

El canadiense, nacido en Alberta, Canadá; en una granja de ganado y cultivos, y ahora, recientemente convertido en la máxima autoridad del proyecto Vicuña, tuvo su primer contacto con el gobernador Marcelo Orrego. Ron Hochstein, el ingeniero metalúrgico que ahora dirige los destinos de la alianza entre Lundin Mining y BHP que impulsa los proyectos Filo del Sol y Josemaría en San Juan.

Lee además
 Ron Hochstein, nuevo CEO del proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol) en San Juan. (Foto: Mineria y Desarrollo). 
Megaproyecto de cobre

El proyecto sanjuanino Vicuña ya tiene CEO y completa la escala de jefes
Vicuña esta en una etapa de cambios: a la izquierda, Carolina Laumann que deja su cargo, y a la derecha, Norma Ramiro que ingresa a la compañía. 
Minería

Dos cambios en la comunicación de Vicuña, el ambicioso proyecto sanjuanino del cobre en San Juan

Hochstein, cuya designación fue anunciada en setiembre y asumió el pasado 7 de noviembre eligió San Juan como destino prioritario en su agenda. Fue recibido por primera vez el miércoles pasado en un encuentro protocolar clave por las autoridades provinciales.

Durante la reunión, realizada en Casa de Gobierno, participaron también el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández.

Por parte de Vicuña asistieron Dave Dicaire, gerente general; José Morea, country director; y Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos.

El diálogo

Lo poco que se sabe de lo hablado en la reunión salió del propio Hochstein, quien a la salida calificó el encuentro como “muy fructífero” y destacó el clima de cooperación. “Queremos contribuir al desarrollo de Argentina y de San Juan, con una visión de respeto hacia todos los actores: los trabajadores, las autoridades y, especialmente, las comunidades”, expresó el ejecutivo.

Agregó que fue “un primer encuentro muy fructífero con el Gobernador. Estoy emocionado de ser parte de un proyecto que busca contribuir al desarrollo de Argentina y San Juan”.

La llegada de Hochstein a la dirección de Vicuña es considerada un refuerzo de clase mundial. Con más de 30 años de trayectoria en la industria minera, el canadiense fue presidente y CEO de Lundin Gold Inc., donde lideró el desarrollo y la exitosa operación de la mina Fruta del Norte, en Ecuador, considerada un modelo internacional de minería responsable.

Su experiencia técnica y estratégica de más de tres décadas lo posiciona como una figura clave en el proceso de integración entre los yacimientos Josemaría (en San Juan) y Filo del Sol (en la frontera con Chile).

El futuro inmediato en San Juan

El desafío inmediato de la corporación es avanzar en la elaboración de un informe técnico para definir la integración de los yacimientos Josemaría (en San Juan) y Filo del Sol (compartido entre San Juan y Chile). Para lo que resta del 2025, el plan de trabajo de Vicuña se centrará en la perforación exploratoria, la estimación de recursos minerales, la planificación minera, estudios de hidrología y el inicio de la construcción de caminos de acceso, además de avanzar en estudios necesarios para futuros permisos.

Temas
Seguí leyendo

Trece emprendimientos de Iglesia ya tienen habilitación para ofrecer servicios a la industria

Por qué sigue trabada la Ley de Glaciares: las dos posturas que dividen a la Nación en un tema crucial para San Juan

El oro de Ullum a Calingasta suma tensión: otro reclamo por un camino alternativo

Ingresos de Fondos Mineros que se intentan ocultar

Calingasta vuelve a tener oro: Casposo retoma la producción y abre paso a Hualilán

Mientras San Juan produce, Mendoza litiga: la comparación mendocina que hizo estallar la polémica

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Te Puede Interesar

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas 

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Por Natalia Caballero
Los municipios usan el FODERE para obras públicas muy pedidas en sus comunas. Marcelo Orrego dijo que están a punto de enviarlos.  
Reparto

La Provincia transferirá fondos FODERE a municipios con un aumento histórico: cuánto a cada comuna

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: Parecía una masacre
Video

Un sanjuanino terminó con fractura de clavícula tras una violenta rodada en la Vuelta al Valle: "Parecía una masacre"

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan
Decisión clave

Con una mayoría impensada, Baigorrí es el nuevo Fiscal General de la Corte de San Juan

Vicuña presentó a su nuevo CEO ante Orrego. Dirige la gran apuesta de cobre surgida de la alianza de los gigantes BHP y Lundin. 
Reunión de alto nivel

Primer contacto del CEO de Vicuña con el gobernador Orrego: de qué hablaron