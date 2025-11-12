miércoles 12 de noviembre 2025

Catering y limpieza

Trece emprendimientos de Iglesia ya tienen habilitación para ofrecer servicios a la industria

La iniciativa apunta a integrar a proveedores locales en la cadena de valor industrial y minera, fortaleciendo la oferta de servicios en Iglesia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Participantes de la segunda edición del Programa de Catering y Limpieza en Iglesia, que completaron el proceso de capacitación y habilitación de sus emprendimientos locales.

Un total de trece emprendimientos del departamento Iglesia completaron la segunda edición del Programa de Catering y Limpieza, impulsado por el área de Desarrollo de Contenido Local del Proyecto minero Vicuña. Esa capacitación es clave para que esos emprendimientos locales den un salto de calidad.

Tras un programa intensivo, que tuvo una duración de seis meses, fueron habilitados junto a los emprendimientos un total de 18 productos y sus respectivos establecimientos, que ya están en condiciones de operar formalmente.

Esta iniciativa brindó acompañamiento técnico y capacitaciones orientadas a que los participantes pudieran cumplir con los requisitos legales y de calidad necesarios para insertarse en la cadena de valor industrial y minera y vender sus productos o servicios.

Las instancias de formación estuvieron a cargo de Ernesto Clavel, Laura Leiva y Osvaldo Elizondo, quienes trabajaron en las mentorías de los emprendimientos locales.

Desde la empresa minera que reúne a los proyectos Josemaría y Filo del Sol indicaron que esta iniciativa forma parte de su estrategia para fomentar el desarrollo de proveedores locales sostenibles y de calidad. En definitiva, busca fortalecer el desarrollo de proveedores locales y fomentar la participación

