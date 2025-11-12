Trece emprendimientos de Iglesia ya tienen habilitación para ofrecer servicios a la industria

Participantes de la segunda edición del Programa de Catering y Limpieza en Iglesia, que completaron el proceso de capacitación y habilitación de sus emprendimientos locales.

Un total de trece emprendimientos del departamento Iglesia completaron la segunda edición del Programa de Catering y Limpieza, impulsado por el área de Desarrollo de Contenido Local del Proyecto minero Vicuña. Esa capacitación es clave para que esos emprendimientos locales den un salto de calidad.

Operativo Interceptaron a dos cazadores con galgos y animales faenados en Iglesia: actuó la Justicia de Paz

Tras un programa intensivo, que tuvo una duración de seis meses, fueron habilitados junto a los emprendimientos un total de 18 productos y sus respectivos establecimientos, que ya están en condiciones de operar formalmente.

Esta iniciativa brindó acompañamiento técnico y capacitaciones orientadas a que los participantes pudieran cumplir con los requisitos legales y de calidad necesarios para insertarse en la cadena de valor industrial y minera y vender sus productos o servicios.

Las instancias de formación estuvieron a cargo de Ernesto Clavel, Laura Leiva y Osvaldo Elizondo, quienes trabajaron en las mentorías de los emprendimientos locales.

Desde la empresa minera que reúne a los proyectos Josemaría y Filo del Sol indicaron que esta iniciativa forma parte de su estrategia para fomentar el desarrollo de proveedores locales sostenibles y de calidad. En definitiva, busca fortalecer el desarrollo de proveedores locales y fomentar la participación