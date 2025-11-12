jueves 13 de noviembre 2025

Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Tres asaltantes reventaron una ventana y entraron a una casa del Loteo Casas de Campo Las Marías, en avenida Benavidez. Una de ellas se encerró y la otra terminó maniatada.

Por Walter Vilca
La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes.

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes.

Una banda de encapuchados irrumpió de madrugada en una vivienda de un loteo privado de Chimbas e hizo vivir una noche de terror a la dueña de casa y a su hija. La primera de las mujeres terminó en el piso y maniatada, mientras que la otra se encerró con sus perros en su habitación. Los asaltantes estuvieron no más de 10 minutos y robaron documentación personal, algo de dinero, artefactos electrónicos y destruyeron un iPhone en un horno microondas, señalaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

No es la primera vez que ladrones atacan el Loteo Casas de Campo Las Marías, en avenida Benavidez, cerca de la calle Balcarce y el Club San Pedro, en El Mogote. El 31 de octubre pasado robaron herramientas de un taller ubicado en el ingreso del complejo. El jueves de la semana pasada también entraron a otra casa vecina y se llevaron una garrafa después de romper un alambrado (ver video). A esta última familia, justamente, la asaltaron hace dos años en la misma propiedad.

image
La mujer sufrió heridas en sus muñecas después de ser maniatada.

La mujer sufrió heridas en sus muñecas después de ser maniatada.

Las víctimas de este miércoles en la madrugada fueron Laura Seiloba y su hija, quienes dormían cuando escucharon un estruendo a las 0:54, según datos proporcionados a TIEMPO DE SAN JUAN. Tres ladrones abrieron a patadas una ventana de doble hoja y se metieron de prepo. “No alcancé a levantarme y salir del pasillo, que ya tenía a los ladrones delante de mí. Todo fue muy rápido. Estaba todo oscuro y los hombres se cubrían las caras. ‘Tirate al piso’, me gritaron. Y decían: ‘Dame la plata. Dónde está la caja fuerte’. Estaban como locos y jugados”, contó la mujer que es trabajadora social.

image
Los delincuentes descolgaron un televisor de gran tamaño y se lo llevaron.

Los delincuentes descolgaron un televisor de gran tamaño y se lo llevaron.

Los delincuentes eran tres y no se sabe si andaban armados. Eso sí, iban preparados. Llevaban unos precintos, con los cuales maniataron a la dueña de casa y la pusieron boca abajo en el pasillo. “Cada vez que movía la cabeza, gritaban: ‘No mirés’. Estaban como locos”, repitió Laura.

Mientras eso ocurría con la profesional, su hija se encerró en su habitación con los perros. Los ladrones escucharon a los animales y ni se animaron a entrar. A todo eso, la chica de 19 años empezó a enviar mensajes a su familia, a su novio y a la Policía para avisarles que los estaban asaltando.

Embed - Robo en Chimbas

Los asaltantes no perdieron el tiempo y, en los menos de 10 minutos que estuvieron dentro de la casa, lograron descolgar un televisor de 55 pulgadas. También se apoderaron de una notebook, bijouterie, un celular y la billetera de la propietaria con documentación personal, tarjetas y algo de dinero. En un momento quisieron llevarse un iPhone, pero se arrepintieron y decidieron destruirlo en el horno microondas para inutilizarlo.

image
La Policía dispuso la presencia de efectivos de la fuerza en el predio.

La Policía dispuso la presencia de efectivos de la fuerza en el predio.

Los encapuchados escaparon por la ventana por la que entraron y salieron por los fondos del loteo en dirección a Villa Del Sur, dijeron los vecinos. “Fue una situación de mucha tensión. Lo único que busqué fue no enfrentarlos. Estas personas entran muy agresivos y locos, así que pueden hacer cualquier cosa. No hay que reaccionar”, explicó la víctima.

Después de que escaparon, Laura pidió ayuda a su hija y esta salió de la habitación para liberarla. A los minutos llegaron los policías de la Comisaría 17ma. Ahora, el loteo es custodiado por uniformados que recorren sus calles internas y los alrededores. Los vecinos pidieron seguridad ante los continuos robos en la zona.

