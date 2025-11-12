Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito

Efectivos del Comando Radioeléctrico Sur detuvieron este miércoles a Gisel Sarmiento Díaz, de 34 años, acusada de atacar con un hierro de 70 centímetros a una mujer de 43 años y a su hija de 12 en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito.

Las víctimas resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladadas al Hospital de Pocito, donde quedaron en observación. Vecinos del lugar alertaron a la policía, que logró interceptar y aprehender a la agresora tras una breve persecución.

La detenida quedó a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Andrés Ceruti. WhatsApp Image 2025-11-12 at 23.22.51

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Pocito