miércoles 12 de noviembre 2025

Curioso caso

Acusan por homicidio simple al automovilista del choque fatal en San Martín y lo mandan al Penal de Chimbas

La fiscalía sospecha que el automovilista atropelló a propósito al motociclista que perdió la vida y, por ello, el juez de Garantías no sólo lo imputó por el grave delito, sino que le dictó 4 meses de prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El choque fatal ocurrido el domingo en la tarde en San Martín fue catalogado como un homicidio simple para la fiscalía, que acusó al conductor del automóvil de embestir a propósito al automovilista que perdió la vida y, en ese marco, el juez de Garantías le dictó 4 meses de prisión preventiva, por lo que lo envió directo al Penal de Chimbas.

Si bien todo comenzó a ser investigado como un siniestro vial, los peritajes en la escena y las cámaras de seguridad de los alrededores sentaron las bases de las sospechas. En ese marco, Fabián Vega Olivera fue detenido y afronta una dura pena, en caso de ir a juicio. Si bien su defensa, encarnada por Filomena Noriega, negó los hechos, lo mismo que el propio imputado, para el fiscal Nicolás Schiattino, el accionar fue doloso, es decir, que el conductor tuvo intención de dañar a Fabián Andrés Quiroga, quien perdió la vida.

Por ese motivo, le pidió al juez Matías Parrón 6 meses de prisión preventiva y un año de plazo para la Investigación Penal Preparatoria. Sin embargo, el magistrado, que sí dio lugar a los tiempos de instrucción, redujo la medida coercitiva a 4 meses y ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario.

Antes del siniestro fatal ocurrieron otros episodios. Para entender, cronológicamente todo comenzó más temprano cuando los dos motoristas, Carlos Quiroga y Fabián Andrés Quiroga (37), a bordo de sus motos y siendo acompañados por dos niños, fueron hacia San Martín y dejaron a los menores en la casa de la expareja de Fabián Andrés, identificada como Elizabet Viviana Sosa (34).

Al parecer, Elizabet Viviana Sosa salió de la casa y le gritó a Fabián Andrés de hablar, pero este no le hizo caso y se fue junto a su padre. Aparentemente, Sosa y su nueva pareja, Fabián Vega Olivera (33), se subieron a su auto y comenzaron a seguir a los motoristas.

Esta persecución se extendió por 8 kilómetros. Ella, supuestamente, le insistió en varias ocasiones a los motoristas que se bajen para hablar, pero estos hicieron caso omiso y siguieron su trayecto.

Instante después ocurrió el siniestro fatal en calles Rawson y Bahía Blanca. La pericia accidentológica todavía no está, pero con lo que se ha podido reconstruir con testimonios, es que la mujer bajó su ventanilla manoteando a los motoristas y gritando “parate, parate”. El padre del fallecido llevaba un casco en su mano (que utilizó el menor en la ida) y al parecer respondió golpeando con el casco al auto -rompió un vidrio-. Instantáneamente, ahí ocurrió el presunto choque y el conductor de esa moto -Carlos Walter Quiroga- sale expulsado y cae contra el asfalto perdiendo la vida en el acto. Su hijo también cayó de su vehículo y sufrió la fractura de su mano.

