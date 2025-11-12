Robaron hasta la freidora de un conocido local de comidas de Santa Lucía

Ladrones esperaron la madrugada de este miércoles y entraron a la fuerza a un conocido local de comidas de Santa Lucía. Forzaron el ingreso principal del negocio y se llevaron desde dinero en efectivo, artefactos electrónicos y de cocina, y hasta las cámaras de seguridad.

El comercio que fue blanco del ataque de delincuentes durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre fue Fetiche Piadinas, en la esquina de las calles Sarmiento y Andino, en Santa Lucía, informaron fuentes judiciales. La denuncia la realizó su propietario, Gabriel Da Rold, después de que llegara a su local y encontrara la puerta violentada.

Fuentes del caso señalaron que el comerciante aseguró que los ladrones arrancaron las cámaras de seguridad, pero el equipo alcanzó a filmar cuando los delincuentes ingresaron a su negocio. Estuvieron suficiente tiempo adentro y robaron 80.000 pesos de la caja registradora, una computadora, un televisor, un celular, la freidora de la cocina, una garrafa de 15 kilos y las dos cámaras de seguridad, entre otras cosas, informaron los investigadores.

El hecho fue calificado como robo y, en principio, tomó intervención personal de la Comisaría 5ta de Santa Lucía, aunque ahora la causa pasó al personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.