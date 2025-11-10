lunes 10 de noviembre 2025

¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

El siniestro fatal ocurrido en el Este sanjuanino tiene un trasfondo muy grande. En el auto iba la expareja del motociclista que sobrevivió y su actual novio. Aparentemente, venían siguiendo desde hace kilómetros a los dos motoristas. La investigación sigue en curso y va camino a formalización.

Por Pablo Mendoza
Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan

El choque fatal ocurrido este domingo en la tarde en San Martín tiene un trasfondo familiar muy grande. El caso está en pleno proceso de investigación, pero no se descarta que haya sido un siniestro intencional. El principal sospechoso quedó preso y a disposición de la Justicia. En los próximos días se hará la audiencia en su contra.

Antes del siniestro fatal ocurrieron otros episodios. Para entender, cronológicamente todo comenzó más temprano cuando los dos motoristas, Carlos Quiroga y Fabián Andrés Quiroga (37), a bordo de sus motos y siendo acompañados por dos niños, fueron hacia San Martín y dejaron a los menores en la casa de la expareja de Fabián Andrés, identificada como Elizabet Viviana Sosa (34).

WhatsApp Image 2025-11-09 at 23.21.24 (2)

Aparentemente la relación entre Fabián Andrés Quiroga y su expareja, es de vieja data y con denuncias de por medio por violencia de género, expresaron fuentes judiciales. Según los primeros relatos, los dos motoristas dejaron a los niños con sus pertenencias en la puerta de casa y se fueron. Según dijo el mismo Fabián Andrés posteriormente, no tenía intención de cruzarse con su ex.

Al parecer, Elizabet Viviana Sosa (34) salió de la casa y le gritó a Fabián Andrés de hablar, pero este no le hizo caso y se fue junto a su padre. Aparentemente, Sosa y su nueva pareja, Fabián Vega Olivera (33), se subieron a su auto y comenzaron a seguir a los motoristas.

Esta persecución se extendió por varios kilómetros. Ella, supuestamente, le insistió en varias ocasiones a los motoristas que se bajen para hablar, pero estos hicieron caso omiso y siguieron su trayecto.

WhatsApp Image 2025-11-09 at 18.44.07
Foto Tiempo de San Juan

Foto Tiempo de San Juan

Instante después ocurrió el siniestro fatal en calles Rawson y Bahía Blanca. La pericia accidentológica todavía no está, pero con lo que se ha podido reconstruir con testimonios, es que la mujer bajó su ventanilla manoteando a los motoristas y gritando “parate, parate”. El padre del fallecido llevaba un casco en su mano (que utilizó el menor en la ida) y al parecer respondió golpeando con el casco al auto -rompió un vidrio-. Instantáneamente, ahí ocurrió el presunto choque y el conductor de esa moto -Carlos Walter Quiroga- sale expulsado y cae contra el asfalto perdiendo la vida en el acto. Su hijo también cayó de su vehículo y sufrió la fractura de su mano.

Ahora, ¿qué se investiga?

Desde la Justicia están esperando los resultados de la pericia accidentológica, algo que lleva varios días en concretarse. De igual manera dejaron en claro que no descartan ninguna hipótesis. Por ahora hay dos. La primera es que el motociclista perdió el control de la moto y cayó.

La persona que está detenida es el conductor del auto Fabián Vega Olivera. Tendrá la audiencia de formalización en los próximos días.

WhatsApp Image 2025-11-09 at 23.21.24

Y la segunda es que es que las personas que iban en el auto desestabilizaron al motorista. Es decir que hubo una intencionalidad del conductor del auto en provocar este choque, es decir, que recayó en el delito de homicidio simple con dolo eventual. En palabras simples, el homicidio simple con dolo eventual es cuando alguien causa una muerte sin quererlo directamente, pero asumiendo el riesgo de que ocurra. No es un accidente puro, sino una conducta temeraria o irresponsable que el autor sabía que podía terminar matando a alguien.

