Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

El viernes por la noche, cerca de las 22 horas, una madre y sus hijos vivieron un momento muy violento y peligroso en su casa. Desconocidos efectuaron disparos contra ellos y afortunadamente nadie sufrió heridas. Se está investigando el por qué, pero al parecer es una venganza.
Según el testimonio de la víctima, ella estaba en el interior de su casa en el B° Los Toneles cuando escuchó una detonación de un arma, impacto que dio en una de las ventanas delanteras de la casa.
Ella, muy asustada, resguardó a sus hijos en una habitación y en ese momento escucho otros disparos más, ella dice que fueron cuatro más. Los efectivos fueron a este lugar y tras hablar con la mujer constataron que los disparos si fueron efectuados, en el lugar encontraron los plomos y no los cartuchos, se especula que fue con un revolver.
Los presuntos atacantes se dieron a la fuga en motocicleta.
También salió a luz el posible móvil de este ataque. Según fuentes del caso, aparentemente en los últimos días, la expareja de esta mujer tuvo inconvenientes con algunos vecinos de esta zona. Y estos reaccionaron en modo “vendetta” contra la casa de la mujer.
El caso recayó en manos de Subcomisaria Cipolletti y trabaja en conjunto con la UFI Genérica.