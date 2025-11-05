Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

Un siniestro impactante ocurrió en en Chimbas. Un auto totalmente fuera de control, pasó de largo, entró a la plaza del B° Los Toneles y atropelló a tres menores de edad. La primera información que fue brindada a este diario, es que una nena, de 9 años, fue la más perjudicada porque el auto le pasó por encima y le habría pasado una rueda por su rostro.

El conductor de este vehículo Fiat 147 ya fue identificado como José Agustín Balmaceda, de 22 años. El mismo se tuvo que retirar del lugar del choque ya que los familiares de los menores intentaron lincharlo. Desde la Policía no han podido confirmar si este sujeto ahora se encuentra al resguardo o no. También se supo que el automóvil fue desvalijado.

Los primeros testigos han confirmado que Balmaceda habría estado conduciendo a toda velocidad por el interior del barrio. Por tal razón perdió el control a la altura de la plaza, ingresó a la misma y atropelló a los menores. Con los primeros datos aportados sería una nena de 2 años, otra de 9 y un tercero que se desconoce edad.

La más complicada de las tres sería la niña de 9 años, ya que expresaron que una de las ruedas pasó por encima de ella, en la zona del rostro. Esta fue trasladada de urgencia por personal de la ambulancia al Hospital Rawson. Los otros dos menores fueron trasladados en movilidad particular al centro de salud. A pesar de lo que se dijo en primera instancia, ninguno de los menores estaría grave, dijeron fuentes allegadas.

El caso está siendo investigado por la brigadistas de UFI Delitos Especiales y el fiscal en turno, Adolfo Díaz. Como así también personal de Subcomisaría Cipolletti.