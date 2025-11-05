miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

El conductor se fue del lugar porque familiares de los niños querían lincharlo. Una nena, de 9 años, es la más complicada de salud ya que la primera información brindada es que el auto le pasó por encima.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro impactante ocurrió en en Chimbas. Un auto totalmente fuera de control, pasó de largo, entró a la plaza del B° Los Toneles y atropelló a tres menores de edad. La primera información que fue brindada a este diario, es que una nena, de 9 años, fue la más perjudicada porque el auto le pasó por encima y le habría pasado una rueda por su rostro.

Lee además
Conectar el celular al cargador USB del auto no es una buena idea.
Alerta de expertos

¿Conectás tu celular al puerto USB del auto?: conocé la razón por la que no debés hacerlo
noche de terror para un sanjuanino: en halloween, le escribieron de todo en su auto
Video

Noche de terror para un sanjuanino: en Halloween, le escribieron de todo en su auto

El conductor de este vehículo Fiat 147 ya fue identificado como José Agustín Balmaceda, de 22 años. El mismo se tuvo que retirar del lugar del choque ya que los familiares de los menores intentaron lincharlo. Desde la Policía no han podido confirmar si este sujeto ahora se encuentra al resguardo o no. También se supo que el automóvil fue desvalijado.

Los primeros testigos han confirmado que Balmaceda habría estado conduciendo a toda velocidad por el interior del barrio. Por tal razón perdió el control a la altura de la plaza, ingresó a la misma y atropelló a los menores. Con los primeros datos aportados sería una nena de 2 años, otra de 9 y un tercero que se desconoce edad.

La más complicada de las tres sería la niña de 9 años, ya que expresaron que una de las ruedas pasó por encima de ella, en la zona del rostro. Esta fue trasladada de urgencia por personal de la ambulancia al Hospital Rawson. Los otros dos menores fueron trasladados en movilidad particular al centro de salud. A pesar de lo que se dijo en primera instancia, ninguno de los menores estaría grave, dijeron fuentes allegadas.

El caso está siendo investigado por la brigadistas de UFI Delitos Especiales y el fiscal en turno, Adolfo Díaz. Como así también personal de Subcomisaría Cipolletti.

Temas
Seguí leyendo

Un auto terminó dañado, tras un choque en una importante esquina de Santa Lucía

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe

Dos autos chocaron frente al Parque de Mayo: uno de los conductores terminó herido

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Detuvieron a un hombre tras robar una moto en pleno centro de San Juan

Corría para evitar ser detenido y arrojó una bolsa con un arma de fuego

Policías rescataron a un perro que estaba atado en un canal en San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja
Impactante

Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Te Puede Interesar

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART
Clave

Tras la reunión entre la UNSJ y las autoridades de Aduana, se encendió una pequeña luz de esperanza para el CART

Por Ana Paula Gremoliche
Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios
Ordenanza

Iglesia quitó el Cargo Único de la boleta de la luz, pero solo a algunos usuarios

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete
Maltrato animal

¿Brujería o broma pesada? palomas muertas, colgadas de cables en Caucete

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe
Boqueteros atrapados

Tres condenados por el robo a una heladería de Chimbas: cayeron tras ser filmados en pleno golpe