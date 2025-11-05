Detuvieron un exbombero voluntario de Rawson por material de pornografía infantil

Un exbombero voluntario fue detenido este miércoles en la mañana en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. Lo tienen en la mira porque, supuestamente, descargó 35 archivos con fotos y videos de pornografía infantil, revelaron fuentes judiciales.

El sospechoso fue identificado como Ignacio Muratore , quien fue bombero voluntario y ahora se dedica a instalar alarmas, señalaron las fuentes. Los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas lo detuvieron en su casa en Rawson y secuestraron su celular, una computadora y otros soportes informáticos.

La causa se inició en octubre pasado a raíz de un reporte de la compañía Google, que detectó que una persona con domicilio en Rawson había descargado en su cuenta un total de 35 archivos con videos y fotos de niños que eran sometidos y explotados sexualmente. Ese informe llegó al fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Silvina Putelli, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quienes abrieron una investigación preliminar para confirmar los datos del sospechoso y localizar su domicilio.

Una vez que constataron que era la misma persona, los investigadores policiales allanaron su domicilio y detuvieron al hombre, de apellido Muratore, revelaron fuentes judiciales. El allanamiento se concretó este miércoles y ahora corren los plazos para la formalización de la causa ante el juez de garantías Guillermo Adárvez.