miércoles 5 de noviembre 2025

Capital

Dos autos chocaron frente al Parque de Mayo: uno de los conductores terminó herido

El siniestro ocurrió este miércoles por la tarde sobre calle 25 de Mayo, frente al Parque de Mayo. Uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital Rawson con lesiones a determinar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-05 at 6.08.33 PM

Un fuerte choque entre dos autos ocurrido este miércoles por la tarde frente al Parque de Mayo dejó como saldo a un hombre hospitalizado. El siniestro se registró alrededor de las 15, sobre calle 25 de Mayo, entre Las Heras y Ortega, en el departamento Capital.

image

De acuerdo a los primeros datos aportados por la Policía, el accidente fue protagonizado por un Fiat Cronos, conducido por un hombre de 35 años, y un Volkswagen Polo, al mando de otro conductor de 45 años. Ambos circulaban por la misma arteria en direcciones opuestas cuando, por motivos que aún se investigan, impactaron entre sí.

image

Como consecuencia del choque, el conductor del Fiat Cronos sufrió lesiones que están siendo evaluadas y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 4ª, junto a efectivos de la UFI Delitos Especiales, bajo las directivas del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio, quienes dispusieron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

