Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

A casi un año de que el caso de estafa al ex ministro de Minería fuera denunciado , la historia quedó en 'veremos' después de que el propio denunciante, Alberto Hensel , planteara un cambio de último momento que frenó la resolución de la causa. Es que, según explicaron fuentes judiciales, estaba todo dado para que uno de los acusados por la defraudación efectuara la reparación del daño. Sin embargo, los términos del acuerdo no convencieron de forma directa y todo debió postergarse.

Acorde detallaron las fuentes, Daniel Solari , que está imputado por estafa junto al ingeniero agrimensor Enrique Costa , proponía a los denunciantes -entre ellos el ex funcionario uñaquista- una propiedad como forma de pago por el perjuicio económico causado. Al comienzo de la audiencia, que estuvo comandada por el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, se verbalizó el acuerdo aunque la objeción inesperada echó por tierra cualquier resolución.

c43d16ab-ef02-4e00-b7b6-225a8e925f61

Con el consentimiento de todas las partes con respecto a la aceptación de la reparación integral, el proceso inició, el fiscal Guillermo Heredia explicó los alcances del acuerdo y, previo a la homologación, Hensel cambió de opinión. Las fuentes dijeron que manifestó que tenía que hacer analizar el plano (de la propiedad en cuestión) y, por ese cambio de último momento, el magistrado dejó todo en suspenso.

Lo curioso -según sostuvieron- fue que el Ministerio Público le había entregado el plano al denunciante 3 meses atrás, por lo que la maniobra sorprendió a más de uno en la sala. Las fuentes indicaron que los otros damnificados no pudieron concretar el acuerdo porque el Código Procesal Penal no permite llevar adelante acuerdos parciales. Es por eso que se espera que el ex ministro preste el debido consentimiento.

4d910a35-cad6-4f78-93cb-1e624c1d1a4c

El 13 de noviembre del años pasado, quien fuera autoridad de uno de los ministerios más importantes del Gobierno había radicado la denuncia. Tomó conocimiento que andaban ofreciendo a la venta unos lotes de su propiedad ubicados en la calle Reconquista, cerca de Salta, en Chimbas, y por ello acudió a la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

Con la intervención del Ministerio Público, la investigación dejó al descubierto a Solari y a Costa. El primero fue señalado por hacerse pasar por el dueño del terreno, mientras que el segundo por participar de la maniobra ilícita y sacar chapa de su profesión. Ambos fueron denunciados por otras personas de lotear el y de vender parcelas.

8e7a7187-0e4f-42c1-b375-e76fc5ccba78

Cuando el caso tomó estado público, la fiscalía señaló que, a pesar de no tener ningún tipo de aval para tomar posesión y comercializar la propiedad situada a metros de calle Porres, Costa y Solari armaron un proyecto de inmobiliario y recibieron dinero por algunas parcelas. Relató que subdividieron el terreno en 15 lotes y los ofrecían con servicios de luz y agua en sitios como Compra Venta San Juan. Los mismos tenían un valor de $1.400.000 y, tras recibir el 50% del total, los sospechados garantizaban la posesión.

Aunque Costa todavía no resolvió su situación, se espera que la compensación transite por el mismo camino. Es que en la audiencia también estuvo presente, pero lo hizo en calidad de espectador.