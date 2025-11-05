A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

En agosto de este año pasó algo insólito en el Hospital Marcial Quiroga y tuvo como protagonista a un miembro de la Policía de San Juan. Es que a este efectivo se le escapó un detenido del hospital y quedó en evidencia que cometió una falta, porque una cámara interna del edificio lo capta a él hablando con una policía, charla que dura alrededor de 15 minutos.

La prueba recolectada por el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia de UFI Delitos Especiales era contundente y al policía, identificado como Alejandro Almazán, no le quedó otra que admitir que tuvo una equivocación. En un juicio abreviado celebrado este miércoles, el efectivo se sentó en el banquillo de acusados y aceptó ser condenado por el delito de facilitación culposa a la evasión.

La sentencia es un pagar una multa de 15.000 pesos y, además, el efectivo pagará una reparación de $200.000. Cabe destacar que ya es una disposición de la Subsecretaría de Control y Gestión que recaiga una sanción contra este policía.

Este efectivo estaba cumpliendo funciones en comisaría 30ma.

Las cámaras fueron cruciales para demostrar que Almazán se equivocó. Desde la Justicia explicaron que el detenido Braian Heredia estaba en este lugar por disposición del Juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi por un plazo de 10 días. La habitación donde se ubicaba Heredia tenía dos puertas, uno que da a un pasillo interior que comunica con otras habitaciones y otra abertura que te dirige a la salida.

Minutos antes de las 20:40, las cámaras captan que Almazán sale al pasillo interno a hablar con una colega, charla que se extiende por unos 15 minutos. Todo ese tiempo fue utilizado por Heredia que, sin ejercer violencia, sale por la otra puerta y va directo a la salida del Hospital Marcial Quiroga.