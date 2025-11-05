miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Durante 15 minutos estuvo hablando con otra policía, situación que quedó grabada por una cámara interna del hospital. Cuando volvió a la habitación, al preso que cuidaba ya no estaba, otra cámara lo captó saliendo por la puerta principal. El policía admitió su culpabilidad y fue condenado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hospital Marcial Quiroga.

Hospital Marcial Quiroga.

En agosto de este año pasó algo insólito en el Hospital Marcial Quiroga y tuvo como protagonista a un miembro de la Policía de San Juan. Es que a este efectivo se le escapó un detenido del hospital y quedó en evidencia que cometió una falta, porque una cámara interna del edificio lo capta a él hablando con una policía, charla que dura alrededor de 15 minutos.

Lee además
apuntan contra la policia brasilena por los asesinatos de cientos de personas en una redada en rio de janeiro
Conmoción

Apuntan contra la Policía brasileña por los asesinatos de cientos de personas en una redada en Río de Janeiro
Imagen ilustrativa.
Barrio Cruce de los Andes

En una pelea vecinal en Pocito, sacó un cuchillo para agredir a la Policía y terminó detenido

La prueba recolectada por el fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia de UFI Delitos Especiales era contundente y al policía, identificado como Alejandro Almazán, no le quedó otra que admitir que tuvo una equivocación. En un juicio abreviado celebrado este miércoles, el efectivo se sentó en el banquillo de acusados y aceptó ser condenado por el delito de facilitación culposa a la evasión.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Insólito Durante 15 minutos el efectivo estuvo hablando con otra policía, situación que quedó grabada por una cámara interna del hospital. Cuando volvió a la habitación, al preso que cuidaba ya no estaba, otra cámara lo captó saliendo por la puerta principal. El policía admitió su culpabilidad y fue condenado. En los últimos segundos del vídeo de la cámara de seguridad se puede ver cómo el detenido escapa con total tranquilidad. Más detalles en @tiempodesanjuan #insolito #escape #distraccion #TiempoDeSanJuan"
View this post on Instagram

La sentencia es un pagar una multa de 15.000 pesos y, además, el efectivo pagará una reparación de $200.000. Cabe destacar que ya es una disposición de la Subsecretaría de Control y Gestión que recaiga una sanción contra este policía.

Este efectivo estaba cumpliendo funciones en comisaría 30ma.

Las cámaras fueron cruciales para demostrar que Almazán se equivocó. Desde la Justicia explicaron que el detenido Braian Heredia estaba en este lugar por disposición del Juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi por un plazo de 10 días. La habitación donde se ubicaba Heredia tenía dos puertas, uno que da a un pasillo interior que comunica con otras habitaciones y otra abertura que te dirige a la salida.

Minutos antes de las 20:40, las cámaras captan que Almazán sale al pasillo interno a hablar con una colega, charla que se extiende por unos 15 minutos. Todo ese tiempo fue utilizado por Heredia que, sin ejercer violencia, sale por la otra puerta y va directo a la salida del Hospital Marcial Quiroga.

Temas
Seguí leyendo

Una policía fue atropellada por un conductor borracho en un operativo de tránsito

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

Horror: un policía mató a su ex pareja y transmitió su propia muerte

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Condenaron a Carlos Fernández, el exconcejal español que se refugió en San Juan, a pagar una millonaria multa en euros

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Entró a una casa de Chimbas para robarse tres plantas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: Te vamos a extrañar, Peque
Tragedia en un camping

Los mensajes de los amigos del niño que murió tras la caída de un arco en Rawson: "Te vamos a extrañar, Peque"

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

La Red Tulum amplía el recorrido de una de las líneas de colectivos en San Juan.
Red Tulum

Cambian el recorrido de una línea de colectivo de la Red Tulum

Te Puede Interesar

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix video
El rebelde del ring

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix

Por Carla Acosta
El gobierno implementó un operativo financiero para la vendimia 2025 y ahora pone en venta el mosto que recibió como pago de esos préstamos. 
Vitivinicultura

El Gobierno de San Juan busca comprador para millones de litros de mosto que tiene del operativo Vendimia

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel
Condena

Enfrentamiento entre barras de San Martín: uno de los principales acusados, condenado con cárcel

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord
Nuevo y esperado asfalto

La Lemos quedó como una joyita en tiempo récord

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega