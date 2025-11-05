Rivadavia: gravísima historia de violencia de una mujer que durante años fue hostigada, amenazada e intimidada por su expareja

Este martes se sentó frente al juez Diego Cristian Rodríguez , un violento sujeto que en el último tiempo cometió un sinfín de delitos de violencia de género en perjuicio de su expareja. No se cansó de hostigarla a ella y a su familia. Hasta su misma madre declaró en la causa y dijo que su hijo está obsesionado con su expareja, que le ha conseguido trabajo y que este no se presenta.

La pareja no daba para más , la víctima se cansó de la violencia que ejercía Rodríguez contra ella tanto física, económica, sexual y verbal. Este año decidió terminar la relación y ahí comenzó la pesadilla. Era junio cuando este la agarró del cuello a su pareja y la atacó con mucha violencia.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.42.51 Ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG.

Cansada de los maltratos acudió a la justicia y en primera instancia -el 3 de julio-pidió medidas de protección. Este fue notificado un 8 de agosto que no podía acercarse a su expareja. Lejos de cumplir con lo que se le había impuesto, tres días después (el 11 de agosto) cayó por una desobediencia a una orden judicial y lo juzgó Flagrancia. Siendo beneficiado por la probation.

Ella ya lo había denunciado en 2017 por un hecho de violencia de género. Causa que se tramitó en un juzgado correccional.

Tan solo dos días después, el 13 de agosto, Rodríguez volvió a cometer otro hecho. La ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG manifestó que la víctima estaba volviendo a su casa -en las noches dormía en su hermana porque no quería estar en su casa por miedo a que su ex apareciera- y se percató que alguien había entrado. Ahí vio el faltante de la puerta de entrada y en el interior había una nota intimidante. Ella supo al instante quién era, reconoció que era la letra de Rodríguez. Este papel decía entre otras cosas “perdón, no dejes la casa sola. Volvamos a estar juntos”.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.42.51 (3) Juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi.

Ella denunció inmediatamente a esta persona. La justicia lo buscó y el 21 de agosto tuvo la primera audiencia en su contra, donde se realizó la formalización y quedó en la mira por desobediencia a una orden judicial, violación de domicilio y hurto -por la puerta-. Ese día, Rodríguez recuperó la libertad, a pesar que la fiscalía había pedido que quede preso. La medida que debía cumplir era simple, no acercarse a su expareja.

En esa primera audiencia, Rodríguez declaró y dijo no haber escrito ninguna nota, no robar, ni nada por el estilo. Se hizo una pericia caligráfica y el perito expresó que esa nota fue escrita por Rodríguez.

Lo hizo, se acercó a ella. Zogbe le explicó al juez Gerardo Javier Fernández Caussi que el 7 de septiembre se hizo la otra denuncia en el centro de abordaje. La mujer manifestó que Rodríguez fue a su casa, que vio a sus hijos y que en un momento él le dijo: “ya vas a ver hija de p… dejá de meterme preso”.

Durante un mes vivió en una tensa calma. Pero luego, la señora apareció de nuevo por CAVIG el 7 de octubre. Contó que el día anterior, este volvió a increparla obligando a hablar “flaca quiero hablar con vos”. Ella llamó de inmediato al 911 y alertó lo que sucedía, este le recriminó y le dijo: “que te hacer la que no tiene miedo. Dejá de meterme preso”. No se alejó de su ex, después mandó a un joven conocido como el “Taca” y este le dijo que “el Diego (Rodríguez) quería hablar con ella”. La mujer lo echo y Rodríguez a la distancia le dijo “Yaqui hija de p…”.

WhatsApp Image 2025-11-04 at 22.42.51 (1) Defensora oficial Cecilia Mut.

Ya siendo la madrugada del 7 de julio ocurrió el otro episodio. La ayudante fiscal explicó que alrededor de las 3 de la mañana, Rodríguez lanzó varios piedrazos contra la casa donde vive esta mujer.

La UFI CAVIG le solicitó al juez la detención de este sujeto el 13 de octubre. Se realizó un allanamiento el 15 y no lo encontraron.

La víctima tenía hasta un botón antipánico. El mismo se activó en el último caso del 22 de octubre.

El 22 de octubre ocurrió el último episodio de violencia. La damnificada y su mamá estaban dirigiéndose a la escuela a buscar a sus hijos cuando este hombre apareció. Rodríguez le dijo que quería conversar con su suegra. Ellas empezaron a caminar más rápido y este les hizo una amenaza muy grave: “Porque no queres hablar. Las voy a matar, de hoy o mañana no pasan”. La madre de la denunciante lo grabó con el celular y este, ofuscado, le dijo que lo borrara sino le iba a robar el celular.

Finalmente, este hombre fue atrapado el pasado 1 de noviembre por personal policial, lo entrevistaron en la vía pública y ahí saltó que tenía el pedido de captura por esta causa de violencia de género.

Silvina Zogbe, después de explicar toda esta causa de violencia extrema pidió la ampliación de la IPP, la unión de los legajos y que Rodríguez quede imputado por: desobediencia a una orden judicial (7 hechos), amenazas simples (tres hechos), hurto y violación de domicilio.

Rodríguez, acorralado por las pruebas, decidió no declarar. Su abogada -la defensora oficial Cecilia Mut- quiso hablar con su defendido y tras una charla, expresó que se había un principio de acuerdo de juicio abreviado pero que necesitaba tener a mano el legajo que se tramitó en Flagrancia. Ante el faltante de ese legajo, la audiencia se suspendió y en los próximos días Rodríguez admitiría los delitos que le enrostran y aceptaría una pena en juicio abreviado. Mientras tanto quedó preso por un plazo de 72 horas.