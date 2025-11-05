miércoles 5 de noviembre 2025

Rawson

En el Valle Grande, policías héroes salvaron a un bebé que no respiraba

Ocurrió cerca de las 2 horas de este miércoles. Tras este hecho, el pequeño fue internado en el Hospital Marcial Quiroga, donde pudieron estabilizarlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Un hecho cargado de tensión y heroísmo se vivió en la madrugada de este miércoles en el interior del barrio Valle Grande -Rawson-, donde dos efectivos policiales lograron salvar la vida de un bebé de apenas un año que no respiraba.

Cerca de las 2 de la mañana, un patrullero -a cargo del Oficial Ayudante Agustín Amarfil y el Agente Pablo Montalvo- fue comisionado tras un llamado de emergencia que alertaba sobre un menor en grave estado. Luego de recorrer varias calles del barrio, los uniformados encontraron a una joven madre, identificada como Soledad Sánchez, de 24 años, que caminaba desesperada con su hijo en brazos rumbo al centro de salud.

Al revisarlo, los efectivos comprobaron que el pequeño no respiraba y no respondía a estímulos. Sin dudarlo, iniciaron maniobras de primeros auxilios en plena vía pública. Tras segundos que parecieron eternos, el bebé comenzó a reaccionar y recuperó la respiración, en medio de la emoción y alivio de su madre.

Ante la dificultad del niño para continuar respirando con normalidad, los policías procedieron a trasladarlo de inmediato al Hospital Dr. Marcial Quiroga, donde fue recibido por la médica de guardia. Allí lograron estabilizarlo y fue internado para su observación.

