miércoles 5 de noviembre 2025

Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

La víctima sufrió una herida cortante a la altura de la costilla izquierda y tuvo que ser asistido de urgencia en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-05 085155

Un hecho impactante y violento ocurrió este martes a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino. Un joven fue apuñalado por una patota a la salida de la escuela EPET N°2, ubicada en la esquina de Catamarca y Rivadavia.

La víctima sufrió un puntazo a la altura de la costilla, de igual manera habría sido una lesión no muy profunda y su vida no correría riesgo, es más el menor pudo contarles a los policías de comisaría 3ra que ocurrió.

Según fuentes del caso, aparentemente un grupo que no va a esta escuela se dirigió a la EPET N°2 con intenciones de golpear a un menor. El damnificado salió a defender a este adolescente, se produjo la pelea y posteriormente el puntazo.

Luego el grupo agresor se dio a la fuga a toda velocidad. Desde la Policía confirmaron a este diario que estos no pertenecerían a la EPET N°2, a pesar de que también llevaban guardapolvo. Uno de los preceptores del establecimiento le dijo lo mismo a los investigadores, contó que los atacantes no eran de esa escuela.

Con respecto al menor se encuentra bien y fue sometido a diferentes estudios para corroborar la herida que sufrió en una zona muy riesgosa como es en la costilla izquierda.

Uno de los menores que estuvo involucrado en esta pelea habría dado datos del supuesto agresor que estaba con el cuchillo y sería una menor de 16 años. Personal policial de comisaría 3ra de la Policía de San Juan lleva la investigación de la causa.

