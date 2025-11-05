Escuchá el capítulo XXV de Historias del Crimen en Spotify: Amores que matan

Podcast de Tiempo ¡Escuchá el capítulo XXIII de Historias del Crimen en Spotify! El diputado asesinado a balazos en la Villa América

En 1991, una historia de amor prohibido terminó en tragedia en el Quinto Cuartel de Pocito. María Funes, casada con el comerciante Oscar Elizondo, mantenía una relación con el camionero Vicente Olmos, quien vivía con ellos bajo el mismo techo. Agobiada por su matrimonio y decidida a continuar su romance, Funes planeó eliminar a su esposo con la ayuda de Olmos y del joven vecino Alejandro Camacho, amigo de la familia. Por unas zapatillas y un juego de dormitorio, el muchacho aceptó asesinar a Elizondo. Lo citó con la excusa de un negocio de aceitunas y, tras una pelea, lo estranguló, roció su cuerpo con nafta dentro de la camioneta y le prendió fuego.

Capítulo XXV: Amores que matan

El crimen conmocionó a la comunidad pocitana y rápidamente la investigación apuntó hacia el entorno íntimo de la víctima. Las confesiones de Olmos y Camacho revelaron el macabro complot, y los tres fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, el vínculo entre Funes y Olmos sobrevivió incluso tras las rejas: escaparon juntos en 2001, fueron recapturados en 2011 y luego recuperaron su libertad. La tragedia volvió a golpear a Funes en 2015, cuando su hijo Rubén fue asesinado en un asalto, cerrando así una historia marcada por la pasión, el crimen y el infortunio.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.