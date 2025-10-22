miércoles 22 de octubre 2025

Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XXIII de Historias del Crimen en Spotify! El diputado asesinado a balazos en la Villa América

El crimen del diputado nacional Pablo Rojas en 1975, vinculado a intereses políticos y sindicales por su proyecto de envasar vino en origen, expuso la connivencia entre la burocracia gremial y las bandas de extrema derecha que operaban antes de la dictadura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El asesinato del diputado nacional Pablo Rojas, ocurrido en noviembre de 1975 en Villa América, fue uno de los crímenes políticos más impactantes de la historia sanjuanina. Aunque intentaron presentarlo como un hecho común o una venganza ideológica, la verdad reveló un trasfondo mafioso vinculado a intereses económicos y sindicales. Rojas, un referente del peronismo y ex dirigente obrero, había impulsado una ley que obligaba a envasar el vino en origen, lo que afectaba a poderosas empresas y al gremio vitivinícola FOEVA. Esa iniciativa selló su destino: fue emboscado, atacado a tiros y puñaladas, y hallado muerto dentro de su auto, tras resistir a sus agresores.

Capítulo XXIII: el diputado asesinado a balazos en la Villa América

La investigación posterior descubrió que los autores materiales eran miembros de la Concentración Nacional Universitaria, una organización de extrema derecha con nexos militares, y que actuaron por encargo del sindicalista Delfor Ocampo, dirigente de FOEVA. Ocampo y el ex suboficial del Ejército Fernando Otero fueron condenados a prisión perpetua en 1982. Décadas después, Otero y otros implicados reaparecieron vinculados a crímenes de lesa humanidad, lo que llevó al pedido de reapertura de la causa por parte del hijo del diputado asesinado. El caso Rojas sigue siendo una herida abierta y un símbolo de los años oscuros previos a la dictadura militar argentina.

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

