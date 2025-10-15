Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

¡Hay nuevo episodio del podcast de Historias del Crimen ! El capítulo XXII trata sobre una trágica cita en Pocito . El encuentro en Ruta 40 terminó con camionero muerto a cuchillazos y una mujer apresada a la salida del baile, quien fue recordada por una frase.

Podcast de Tiempo ¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

Podcast de Tiempo Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores

La noche del 19 de marzo de 1989, Oscar “El Pajarito” Bustos, camionero de 28 años, se encontró con su expareja, Dominga Jácamo, en la ruta 40, en Pocito. Minutos antes, los vecinos la habían visto salir nerviosa y repetir una frase que sonó premonitoria: “El Pajarito va a ser mío y de nadie más”. Llevaban más de un mes separados tras una relación marcada por los celos y la violencia. Dominga llegó al encuentro con un cuchillo carnicero escondido en la cintura y, según su versión, lo hizo por miedo a ser agredida. Sin embargo, la cita terminó en tragedia: Bustos fue hallado muerto con siete puñaladas, una de ellas en el corazón, dentro de su camión Ford F-900, abandonado al costado de la ruta.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXII: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

Dominga confesó el crimen horas después, asegurando que actuó en defensa propia durante una pelea dentro del vehículo. Pero los testimonios de familiares y vecinos la describieron como una mujer posesiva y violenta, que acosaba a Bustos tras la ruptura. La Justicia consideró que su versión no fue convincente y que el ataque fue intencional. En 1990, el juez Juan Carlos Peluc Noguera la condenó a 9 años de prisión por homicidio simple. Tras cumplir su pena en el penal de Chimbas, Jácamo rehizo su vida y hoy reside en Rawson.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.