miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

Dominga Jácamo asesinó a su expareja, Oscar “El Pajarito” Bustos, en marzo de 1989, tras una relación marcada por los celos y la violencia, luego de decir antes de la cita: “El Pajarito va a ser mío y de nadie más”. Aunque alegó defensa propia, la Justicia no le creyó y fue condenada a 9 años de prisión por homicidio simple.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
ya podes escuchar el capitulo xxi de historias del crimen en spotify: el canal de las tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXI de Historias del Crimen en Spotify: el canal de Las Tapias, el capataz asesinado y los tres cosechadores
¡escucha el capitulo xx de historias del crimen en spotify! tribunales, escenario de un brutal femicidio
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

La noche del 19 de marzo de 1989, Oscar “El Pajarito” Bustos, camionero de 28 años, se encontró con su expareja, Dominga Jácamo, en la ruta 40, en Pocito. Minutos antes, los vecinos la habían visto salir nerviosa y repetir una frase que sonó premonitoria: “El Pajarito va a ser mío y de nadie más”. Llevaban más de un mes separados tras una relación marcada por los celos y la violencia. Dominga llegó al encuentro con un cuchillo carnicero escondido en la cintura y, según su versión, lo hizo por miedo a ser agredida. Sin embargo, la cita terminó en tragedia: Bustos fue hallado muerto con siete puñaladas, una de ellas en el corazón, dentro de su camión Ford F-900, abandonado al costado de la ruta.

Descargá el contenido acá y escuchalo cuando y donde quieras:

Capítulo XXII: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

Dominga confesó el crimen horas después, asegurando que actuó en defensa propia durante una pelea dentro del vehículo. Pero los testimonios de familiares y vecinos la describieron como una mujer posesiva y violenta, que acosaba a Bustos tras la ruptura. La Justicia consideró que su versión no fue convincente y que el ataque fue intencional. En 1990, el juez Juan Carlos Peluc Noguera la condenó a 9 años de prisión por homicidio simple. Tras cumplir su pena en el penal de Chimbas, Jácamo rehizo su vida y hoy reside en Rawson.

Embed

Cabe destacar que dicha producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta famosa plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

El contenido está a cargo de Walter Vilca, la producción de David Cortez Vega, el relato de Agostina Montaño y la edición de Lucas Colella.

Temas
Seguí leyendo

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción

Cuatro amigos, una borrachera que acabó en una pelea y un asesinato a puntazos en el Capitán Lazo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas
Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: El Pajarito va a ser mío y de nadie más
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XXII de Historias del Crimen en Spotify: "El Pajarito va a ser mío y de nadie más"

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo
Panorama complejo

Aseguran que los sanjuaninos dejaron de tarjetear en las ferreterías: por qué motivo

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará
Definición

Los caminos que tendrá que pasar la terna para Fiscal General en Diputados: cuándo se tratará