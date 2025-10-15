miércoles 15 de octubre 2025

En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

El procedimiento se llevó adelante en un control vehicular, que se habría montado para retener a los sospechosos y poder requisar el automóvil en el que se desplazaban con la sustancia prohibida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Como si se tratara de una escena de película, en medio de un control vehicular, personal de la Policía Federal montó un importante operativo que resultó exitoso, pues terminó con la detención de dos sujetos que transportaban droga en importante cantidad. El hecho que llamó la atención de muchos se registró en Pocito, en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 10.

Allí, los aprehendidos que no pudieron ser identificados cayeron en la "trampa" que tendieron las autoridades federales, las que habrían simulado un procedimiento regular para dar con ellos y requisar el automóvil, marca Gol Volkswagen, en el que se desplazaban.

Si bien los efectivos policiales que actuaron en la escena se mostraron reticentes a brindar información, fuentes que atestiguaron el despliegue manifestaron que se secuestraron dos ladrillos de marihuana compactada, aunque no pudieron precisar la cantidad exacta de la sustancia prohibida.

A pesar de que las detenciones fueron evidentes, lo mismo que el secuestro de la droga y del rodado color gris, desde la Fuerza de Seguridad no han difundido un comunicado oficial para dar a conocer el hallazgo. Se estima que la información se maneja bajo siete llaves para preservar la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal.

Lo que se suponen que son tareas de inteligencia habrían resultado positivas y, por tanto, se especula con que las mismas continúan para dar con más sospechosos, en caso de que se trate una red de narcotráfico mayor a la que supone que integran los detenidos, dos hombres mayores de edad, cuyos arrestos serían formalizados en los próximos días.

