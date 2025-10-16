jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Incorporación

Desamparados sumó un arquero de jerarquía para el plantel del Regional Amateur

El Víbora se está reforzando de la mejor manera para el arranque y en las últimas horas hizo oficial la llegada de uno más. ¿De quién se trata?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados.

Desamparados.

En busca de protagonismo en una nueva edición del Torneo Regional Amateur, Sportivo Desamparados no se guarda nada y continúa reforzando su plantel. En las últimas horas, el club Puyuta hizo oficial la incorporación de Alex Verón, arquero de trayectoria y con paso reciente por Cipolletti de Río Negro, donde supo destacarse en torneos federales.

Lee además
Foto: Prensa Desamparados. 
Quiénes son

Desamparados, en plena estructura: sumó a un delantero y dos volantes para el Regional Amateur
leandro basan es nuevo refuerzo de sportivo desamparados para el regional amateur
Con miras al futuro

Leandro Basán es nuevo refuerzo de Sportivo Desamparados para el Regional Amateur
Captura de pantalla 2025-10-16 205601

El guardameta de experiencia no será un desconocido para el fútbol sanjuanino, ya que tuvo un paso por Trinidad, donde defendió el arco durante una temporada, dejando una buena impresión. Ahora, vuelve a la provincia con la misión de aportar seguridad bajo los tres palos y liderazgo en un plantel que busca ser protagonista desde el arranque en la competencia.

Con la llegada de Verón, el Víbora apuesta a la jerarquía para consolidar una base sólida que le permita soñar en grande y volver a soñar con el ascenso.

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

El Torneo Regional Amateur 2024-2025 ya tiene todo listo para su arranque. Este domingo se disputará la primera fecha del campeonato que reúne a 333 equipos de todo el país y que pondrá en juego cuatro ascensos al Federal A. Desde el Consejo Federal confirmaron la programación y, en San Juan, habrá acción en cinco canchas.

Por la Zona 8, el clásico de Media Agua entre Atlético Sarmiento y General Belgrano se jugará desde las 16, con arbitraje de Cristian Caporale, acompañado por Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo, todos pertenecientes a la Liga de Media Agua. En el mismo grupo, pero a las 16.45, Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal, con terna de la Liga Caucetera encabezada por Sebastián Castro, junto a Juan Delgado y Santiago Pereyra.

En la Zona 9, Unión de Villa Krause debutará ante Atenas de Pocito desde las 19. El encuentro será dirigido por Enzo Gómez, acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona, mientras que Marquesado tendrá fecha libre.

Por su parte, en la Zona 10, Peñaflor recibirá a Atlético Alianza en San Martín a partir de las 17, con arbitraje de Jorge Albanesi, asistido por Fernando Pereyra y Hernán Araya, terna proveniente de la Liga Calingastina.

El cierre de la jornada será en Puyuta, donde Desamparados enfrentará a Colón Junior desde las 20.30. El árbitro principal será Rubén Fernández, acompañado por Eduardo Prior y Alfredo César, completando así un domingo a pura acción del fútbol sanjuanino.

Seguí leyendo

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

Mariana Aguilera, psicóloga y la guía de los deportistas sanjuaninos en la salud mental

A 21 años del debut de Lionel Messi en el fútbol profesional: zurda mágica, dorsal 30 y una era llena de historia

¡El Clásico se quedó en Mendoza! la Reserva de San Martín fue goleado por Godoy Cruz en el predio Coquimbito

Jockey quiere recuperarse ante Tacurú en un duelo clave por la clasificación

Conocé los 7 tips saludables que evitan el deterioro cognitivo y la demencia de tu cerebro

Karatecas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional de Mendoza

El ranking de los futbolistas mejores pagados del 2025: en qué puesto se ubica Messi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
piden cadenas de oracion por un historico utilero de sportivo desamparados que sufrio un acv
En las redes

Piden cadenas de oración por un histórico utilero de Sportivo Desamparados que sufrió un ACV

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Laura Cerda (izq), presidenta de la Cámara de Turismo Región de Coquimbo, y Paula Merino, directora; contaron a Tiempo las expectativas y cómo se mantienen los precios de alojamiento para la próxima temporada estival.
Enviada especial

La Serena, lista para los sanjuaninos: hoteles de playa confirman precios 2025-2026 y las claves para obtener un super descuento

Te Puede Interesar

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza
Visita

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza

Refuerzan la seguridad en Valle Grande tras el crimen de Emir: sumarán cámaras y un trabajo social en el barrio
Cambios

Refuerzan la seguridad en Valle Grande tras el crimen de Emir: sumarán cámaras y un trabajo social en el barrio

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?