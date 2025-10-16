Desamparados sumó un arquero de jerarquía para el plantel del Regional Amateur

En busca de protagonismo en una nueva edición del Torneo Regional Amateur , Sportivo Desamparados no se guarda nada y continúa reforzando su plantel. En las últimas horas, el club Puyuta hizo oficial la incorporación de Alex Verón, arquero de trayectoria y con paso reciente por Cipolletti de Río Negro, donde supo destacarse en torneos federales.

Quiénes son Desamparados, en plena estructura: sumó a un delantero y dos volantes para el Regional Amateur

El guardameta de experiencia no será un desconocido para el fútbol sanjuanino, ya que tuvo un paso por Trinidad, donde defendió el arco durante una temporada, dejando una buena impresión. Ahora, vuelve a la provincia con la misión de aportar seguridad bajo los tres palos y liderazgo en un plantel que busca ser protagonista desde el arranque en la competencia.

Con la llegada de Verón, el Víbora apuesta a la jerarquía para consolidar una base sólida que le permita soñar en grande y volver a soñar con el ascenso.

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

El Torneo Regional Amateur 2024-2025 ya tiene todo listo para su arranque. Este domingo se disputará la primera fecha del campeonato que reúne a 333 equipos de todo el país y que pondrá en juego cuatro ascensos al Federal A. Desde el Consejo Federal confirmaron la programación y, en San Juan, habrá acción en cinco canchas.

Por la Zona 8, el clásico de Media Agua entre Atlético Sarmiento y General Belgrano se jugará desde las 16, con arbitraje de Cristian Caporale, acompañado por Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo, todos pertenecientes a la Liga de Media Agua. En el mismo grupo, pero a las 16.45, Paso de los Andes recibirá en Albardón a Arbol Verde de Jáchal, con terna de la Liga Caucetera encabezada por Sebastián Castro, junto a Juan Delgado y Santiago Pereyra.

En la Zona 9, Unión de Villa Krause debutará ante Atenas de Pocito desde las 19. El encuentro será dirigido por Enzo Gómez, acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona, mientras que Marquesado tendrá fecha libre.

Por su parte, en la Zona 10, Peñaflor recibirá a Atlético Alianza en San Martín a partir de las 17, con arbitraje de Jorge Albanesi, asistido por Fernando Pereyra y Hernán Araya, terna proveniente de la Liga Calingastina.

El cierre de la jornada será en Puyuta, donde Desamparados enfrentará a Colón Junior desde las 20.30. El árbitro principal será Rubén Fernández, acompañado por Eduardo Prior y Alfredo César, completando así un domingo a pura acción del fútbol sanjuanino.