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Fuerte apoyo de los hinchas al crack de Colón de Santa Fe que presentó a su novio en TV

Nacho Lago, la figura de Colón de Santa Fe, recibió mensajes en redes sosciales donde se lo rescataba como gran jugador, y "tipazo".

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El video de Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, en el que presenta a su novio en una entrevista televisada, se hizo viral en las últimas horas. En consecuencia, se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en actividad en declarar abiertamente su orientación sexual. El episodio se remonta a la transmisión del programa Sangre y Luto de Aires de Santa Fe, emitido el 20 de mayo de 2025. Tras la repercusión que alcanzó, los hinchas del Sabalero mostraron su respaldo al jugador, una de las figuras del equipo.

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Durante la emisión, la producción del programa y la pareja del futbolista prepararon la intervención encubierta. El novio de Lago apareció en un video en directo con un mensaje personal: “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”.

Este hecho sienta un precedente inédito para el fútbol nacional, donde hasta ahora ningún jugador activo había visibilizado su vida afectiva de esta manera. “El video tiene unos meses ya, pero qué sano es esto para el fútbol argentino. Grande Nacho Lago”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

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“No necesita de los medios, nosotros ya estamos acostumbrados a que Nacho Lago sea noticia”, posteó otro hincha junto a un video con las mejores jugados del futbolista del elenco santafesino. “Un crack dentro y fuera de la cancha”, respondió otro fanático.

En la temporada actual, Lago suma tres goles en el campeonato con el equipo santafesino. Colón está primero en la Zona A de la Primera Nacional con 14 puntos, tras acumular cuatro victorias, dos empates y una derrota. Estas cifras le han permitido consolidarse como uno de los jugadores destacados del plantel dirigido por el club de Santa Fe. “Ellos no saben que Nacho Lago además de ser un tipazo total es el mejor jugador del plantel hace tres años”, posteó otro usuario.

“Tipazo Nacho Lago. Conocemos su historia desde que llegó al club en 2024, se lo quiere y se lo banca. El mejor jugador en estos tres años en el club”, agregó otro hincha.

Ignacio Lago nació el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova y se desempeña como extremo o delantero. Se formó en las inferiores de Almirante Brown y debutó en el primer equipo en 2018 con apenas 15 años, lo que lo convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del club. Tras disputar 31 partidos y anotar tres goles, pasó en septiembre de 2020 a Talleres de Córdoba, donde alternó partidos en la máxima categoría y préstamos a otros clubes.

En 2021, Lago jugó en el Tlaxcala FC de México, con 16 partidos y cinco goles. Luego, en 2022, integró el plantel de San Martín de San Juan, registrando 16 partidos y cuatro goles. En 2023 defendió los colores de Atlético Rafaela, donde participó en 33 encuentros y convirtió cinco tantos. Para 2024, fue cedido a Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, donde alcanzó rápidamente un rol de referente para el equipo.

El presidente de Colón de Santa Fe, José Alonso, confirmó que el club ya inició gestiones para renovar el contrato de Lago hasta el año 2027: “Hay un acuerdo, faltan delinear algunas cositas que tengo que hablar con el representante. Si todo va bien, estaríamos muy cerca. Es un jugador importante que Colón no necesita perder, es un chico muy integrado al plantel, aparte se siente cómodo en Colón. Yo creo que es interesante que nos acompañe”.

En la entrevista con Sangre y Luto, Lago relató su sorpresa y emoción al ver el mensaje de su pareja: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”. Añadió que no había sospechado la preparación de la sorpresa: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.

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