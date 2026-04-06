Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Ignacio Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio

Ignacio Lago atraviesa un buen momento en su carrera futbolística y en las últimas horas su nombre empezó a ser dueño de los portales. Con solo 23 años, el actual jugador de Colón se convirtió en noticia a nivel nacional tras presentar públicamente a su novio en una entrevista, un gesto poco habitual en el ambiente del fútbol argentino y que marcó un punto de inflexión en términos de visibilidad. Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Nacho, el jugador del momento.

Antes de este presente en el Sabalero, hubo un capítulo importante en San Juan. En 2022, Lago formó parte de San Martín, donde empezó a afirmarse como una alternativa ofensiva bajo la dirección de Raúl Antuña. Si bien su estadía fue breve, dejó señales claras de su potencial: disputó 16 encuentros y convirtió cuatro goles, aportando dinámica y frescura en un equipo competitivo del ascenso.

image Ese paso por el Verdinegro fue más que números: le permitió sumar rodaje, ganar confianza y proyectarse a futuro. Nacho Lago, luego continuó su camino en el fútbol argentino hasta llegar a Colón, donde hoy es una pieza clave. "Un amor irracional": las palabras de Nacho Lago a su novio Embed - NACHO LAGO, figura de COLÓN, fue sorprendido en vivo por su novio

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