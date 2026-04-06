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Por primera vez una figura del fútbol argentino presentó en público a su novio: "Es un amor irracional"

Ignacio Lago, famoso futbolista de Colón, recibió un video sorpresa de su pareja que emocionó a todos. “Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ignacio Lago volvió a romper moldes. En medio de su mejor momento con Colón de Santa Fe, el delantero protagonizó una escena que sacudió al fútbol argentino: recibió un video sorpresa de su pareja en plena entrevista y se emocionó hasta las lágrimas. La historia, atravesada por el amor, la naturalidad y la valentía de mostrarse tal cual es, volvió a ponerlo en el centro de la escena, más allá de lo deportivo. “Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, resumió.

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Durante su participación en el programa Sangre y Luto, que se emite por Aire de Santa Fe, el atacante surgido en Almirante Brown fue sorprendido por la producción con un mensaje especial de su novio. El clima en el estudio cambió de inmediato: lo que era una charla distendida sobre fútbol se transformó en un momento cargado de emoción.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó el video. A lo largo del mensaje, su pareja destacó tanto su calidad humana como su compromiso profesional: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”. El cierre, con una frase que vinculó lo personal con lo futbolístico, fue celebrado por todos: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.

La reacción de Lago fue inmediata. Visiblemente conmovido, dejó ver un costado íntimo poco habitual en el ambiente del fútbol profesional. “Es un amor irracional, lo vivimos así, con la misma intensidad que el fútbol. Somos muy pasionales y tratamos de expresar lo que sentimos”, expresó, todavía sensibilizado por la sorpresa. Además, admitió que no sospechaba nada y valoró especialmente el gesto: “No sé cómo no me di cuenta. Es muy atento y demuestra el cariño de maneras muy especiales”.

Más allá del impacto emocional del momento, el presente del delantero también se explica por su rendimiento dentro de la cancha. Convertido en una de las piezas clave de Colón, su continuidad es prioridad para el club. En ese sentido, la dirigencia tiene prácticamente acordada la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027.

De concretarse en los próximos días, Lago pasará a ser uno de los jugadores mejor pagos del plantel, una señal clara del lugar que ocupa hoy en la estructura del equipo. El presidente José Alonso fue contundente al respecto: aseguró que el acuerdo está encaminado y que solo resta la llegada del representante para formalizar la firma.

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