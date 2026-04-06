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Salen a la venta las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: cómo y dónde comprarlas

El piloto de Alpine regresará al país para dar un show histórico en Palermo el 26 de abril. El público podrá acceder a sectores gratuitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, y ante la falta de acción en la Fórmula 1, Franco Colapinto dará una exhibición única en la Argentina el próximo domingo 26 de abril. Este lunes a las 16 saldrán a la venta las entradas de los sectores preferenciales.

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El piloto de Alpine será el primer corredor argentino en manejar un auto de F1 por las calles de Buenos Aires, y los fanáticos que quieran verlo con mayores comodidades deberán sacar entradas. Todavía no fueron confirmados los precios de los tickets que se pondrán a la venta.

Este lunes 6 de abril, desde las 16, se habilitará una preventa exclusiva en la Argentina para quienes posean tarjeta de crédito de Mercado Pago, con la posibilidad de abonar hasta en tres cuotas sin interés. La venta general comenzará el martes 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago habilitados.

El Road Show contará con extensos sectores gratuitos para el público. Además, habrá lugares exclusivos, que serán pagos.

Cuál es el auto en el que correrá Colapinto en Buenos Aires

El tramo delimitado será recorrido sobre un Lotus E20, un modelo de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría no permite la utilización de monoplazas actuales por fuera de la competencia oficial.

Será la primera exhibición de un coche de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo se subió a un Red Bull RB7. El monoplaza era el que había manejado Sebastian Vettel ese año al ser campeón.

El recorrido que hará Franco Colapinto

La jornada tendrá como eje un circuito callejero de 2 kilómetros que se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales, que serán el punto culminante del día.

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Cuáles son las ubicaciones para la exhibición de Franco Colapinto

  • Un sector abierto y gratuito.
  • Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
  • En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
  • El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Cómo será la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto

  • Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16.
  • Venta general a partir del 7/4 a las 16 con todos los medios de pago. Se puede seguir accediendo al beneficio exclusivo de tres cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago
  • Consultas para Hospitality y Garage tours en Bigbox Argentina.
  • Las entradas se podrán conseguir por la web de Enigma Tickets.
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