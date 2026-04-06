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Esperado comienzo

Copa Libertadores y Sudamericana: todo lo que tenés que saber del debut de los argentinos

Los certámenes internacionales arrancarán la fase de grupos el martes 7 de abril. Detalles, horarios y mucha info más

Boca debutará este martes en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile.

Boca debutará este martes en la Copa Libertadores frente a la Universidad Católica de Chile.

Las fases de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana comenzarán este martes 7 de abril, con Boca y Racing disputando ese día sus primeros partidos en el certamen continental.

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El “Xeneize” jugará desde las 21:30 con la Universidad Católica de Chile por la Libertadores, mientras que la “Academia” deberá visitar a Independiente Petrolero de Bolivia a partir de las 19:00, disputando la Sudamericana.

Además, también se dará el debut de Independiente Rivadavia en la principal competencia del continente, recibiendo a Bolívar, mientras que en la Sudamericana también debutará Barracas Central, ante Vasco Da Gama de Brasil, y Tigre enfrentará a Alianza Atlético de Perú.

Con el comienzo de cada temporada, las ilusiones de las hinchadas del fútbol argentino apuntan principalmente al inicio de las copas internacionales, cuyas fases de grupos comenzarán este martes 7 de abril.

En la Libertadores habrá acción de dos equipos argentinos. Por su lado, Boca afrontará su regreso a esta instancia tras dos años de ausencia midiéndose con la Universidad Católica de Chile, como visitante, a partir de las 21:30 horas.

De cara a su debut absoluto en el certamen continental, Independiente Rivadavia de Mendoza, que clasificó al ser campeón de la Copa Argentina del año pasado y actualmente lidera la tabla anual del fútbol argentino, recibirá a Bolívar de Bolivia a las 19:00, en un partido histórico para un club que debutó en la Primera División en 2014, aunque había disputado seis Campeonatos Nacionales entre las décadas del 60’ y el 80’.__IP__

En la Sudamericana habrá participación de tres equipos argentinos en la jornada inaugural de la primera fase: Racing, campeón en 2024 y semifinalista de Libertadores el año pasado, visitará la altura boliviana al tener que enfrentar a Independiente Petrolero, a 2.814 metros sobre el nivel del mar, a partir de las 19:00, Tigre jugará visitando a Alianza Atlético de Perú a partir de las 23:00 y Barracas Central será local en el estadio Florencio Sola, de Banfield, midiéndose al Vasco da Gama brasileño en su debut a nivel internacional, a las 19:00.

FUENTE: Agencia NA

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