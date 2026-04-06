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Balance: cómo funcionó el Paso de Agua Negra en Semana Santa y para cuándo se planea su cierre

Aunque sigue siendo menos usado que en la temporada anterior, las autoridades se muestran conformes con la performance. Mirá los números.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El balance del funcionamiento del Paso de Agua Negra durante el fin de semana largo. Foto de archivo.

El balance del funcionamiento del Paso de Agua Negra durante el fin de semana largo. Foto de archivo.

El Paso de Agua Negra, que conecta a San Juan con Chile, registró un importante movimiento durante el último fin de semana largo de Semana Santa: cerca de 2.000 personas lo utilizaron para cruzar la Cordillera en ambos sentidos, en un balance que las autoridades calificaron como positivo.

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La secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, evaluó el desempeño del corredor en diálogo con Radio Mil20 y destacó que, si bien la temporada muestra cifras inferiores a las del año pasado, el funcionamiento ha sido satisfactorio.

El flujo vehicular comenzó a intensificarse desde el miércoles, con ingresos y egresos sostenidos, en un contexto particular marcado también por días festivos en Chile. “Casi dos mil personas atravesaron el paso este fin de semana largo, así que estamos muy contentos con el resultado”, señaló la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que el tránsito se desarrolló sin inconvenientes: “No ha habido mayor congestión, la gente viaja con buena predisposición y todo ha transcurrido con normalidad”.

Desde la habilitación de la temporada, el pasado 26 de noviembre de 2025, alrededor de 69.500 personas utilizaron el Paso de Agua Negra. Aunque esta cifra representa cerca de un 30% menos en comparación con el mismo período del año anterior, desde el Gobierno provincial sostienen que el balance sigue siendo favorable.

Ahora, la atención vuelve a centrarse en las condiciones climáticas en la Cordillera, un factor clave para la continuidad de la apertura.

Al respecto, Sarmiento subrayó que “el objetivo es común: que el paso esté abierto la mayor cantidad de tiempo posible”. Además, recordó que en 2024 la ruta permaneció habilitada hasta casi fines de mayo y expresó su expectativa de que este año pueda repetirse ese escenario, siempre que el clima acompañe.

El cambio de horario por el frío

Cabe recordar que, el Ministerio de Gobierno comunicó la semana pasada que a partir de ayer domingo 5 de abril de 2026 se implementaría un cambio en el esquema horario del Paso de Agua Negra. "Esta actualización responde a la planificación operativa del corredor fronterizo y tiene como finalidad optimizar la circulación y las tareas de control en la zona", indicaron las autoridades.

Respecto a las nuevas franjas horarias, el horario de salida desde Argentina quedó establecido entre las 09:00 y las 17:00 horas. Por su parte, quienes realicen el ingreso al territorio nacional podrán hacerlo en el periodo comprendido entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Las autoridades recomendaron a las personas que tengan previsto viajar que organicen su recorrido con antelación para respetar los límites fijados y garantizar un tránsito ordenado. Los usuarios que requieran información adicional pueden consultar el sitio web oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar para obtener datos actualizados sobre el estado del cruce.

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