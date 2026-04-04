Atención: cambian los horarios para cruzar por el Paso de Agua Negra

El Ministerio de Gobierno comunicó que a partir del domingo 5 de abril de 2026 se implementará un cambio en el esquema horario del Paso Internacional de Agua Negra. Esta actualización responde a la planificación operativa del corredor fronterizo y tiene como finalidad optimizar la circulación y las tareas de control en la zona.

Respecto a las nuevas franjas horarias, el horario de salida desde Argentina quedó establecido entre las 09:00 y las 17:00 horas. Por su parte, quienes realicen el ingreso al territorio nacional podrán hacerlo en el periodo comprendido entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Las autoridades recomendaron a las personas que tengan previsto viajar que organicen su recorrido con antelación para respetar los límites fijados y garantizar un tránsito ordenado. Los usuarios que requieran información adicional pueden consultar el sitio web oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar para obtener datos actualizados sobre el estado del cruce.

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