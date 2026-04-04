domingo 5 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio

Atención: cambian los horarios para cruzar por el Paso de Agua Negra

Desde el Gobierno confirmaron el nuevo cronograma para el funcionamiento del corredor internacional que conecta San Juan con Chile.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paso de agua negra

El Ministerio de Gobierno comunicó que a partir del domingo 5 de abril de 2026 se implementará un cambio en el esquema horario del Paso Internacional de Agua Negra. Esta actualización responde a la planificación operativa del corredor fronterizo y tiene como finalidad optimizar la circulación y las tareas de control en la zona.

Respecto a las nuevas franjas horarias, el horario de salida desde Argentina quedó establecido entre las 09:00 y las 17:00 horas. Por su parte, quienes realicen el ingreso al territorio nacional podrán hacerlo en el periodo comprendido entre las 09:00 y las 20:00 horas.

Las autoridades recomendaron a las personas que tengan previsto viajar que organicen su recorrido con antelación para respetar los límites fijados y garantizar un tránsito ordenado. Los usuarios que requieran información adicional pueden consultar el sitio web oficial aguanegra.sanjuan.gob.ar para obtener datos actualizados sobre el estado del cruce.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Por la vestimenta, creen que el cuerpo hallado en Santa Rosa sería el del fotógrafo desaparecido
Urgente

Por la vestimenta, creen que el cuerpo hallado en Santa Rosa sería el del fotógrafo desaparecido

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil
Emocionante

Un reconocido empresario celebró su casamiento en una playa paradisíaca de Brasil

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida en Santa Rosa: investigan si es el del fotógrafo desaparecido
Máxima tensión

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida en Santa Rosa: investigan si es el del fotógrafo desaparecido

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el sanjuanino de los hongos y referente de las barras
Videonota

El renacer de Lihue: de las sombras de la calle a ser el 'sanjuanino de los hongos' y referente de las barras

Te Puede Interesar

Por la vestimenta, creen que el cuerpo hallado en Santa Rosa sería el del fotógrafo desaparecido
Urgente

Por la vestimenta, creen que el cuerpo hallado en Santa Rosa sería el del fotógrafo desaparecido

Por Redacción Tiempo de San Juan
Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?
Polémica

Consejo de la Magistratura en la mira: el concurso por tres cargos judiciales ¿podría ser impugnado?

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!
En el Monumental

River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida en Santa Rosa: investigan si es el del fotógrafo desaparecido
Máxima tensión

Así es el lugar donde hallaron un cuerpo sin vida en Santa Rosa: investigan si es el del fotógrafo desaparecido