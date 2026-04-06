"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) registra dificultades crecientes para cubrir cargos docentes , tanto en facultades como en sus colegios preuniversitarios . Según expuso Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS , el fenómeno se vincula con la diferencia salarial respecto del sistema educativo provincial, lo que ha derivado en renuncias, pedidos de licencia y llamados que quedan desiertos. El escenario se da en el marco de un conflicto salarial que atraviesa al sistema universitario nacional y que, de acuerdo a autoridades y gremios, impacta directamente en la disponibilidad de docentes y en el funcionamiento académico en todo el país.

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Educación Para el rector de la UNSJ, "un docente provincial gana mucho más que un docente universitario" por la misma cantidad de horas

Según afirmó Barcelona a Tiempo de San Juan, durante 2025 y lo que va de 2026 se profundizó la disminución de docentes en la UNSJ, tendencia que ya había comenzado a evidenciarse en 2024 con el primer año del gobierno de Javier Milei. La autoridad indicó que se registran casos concretos en los que no hay postulantes para cubrir cargos. Como ejemplo, mencionó un llamado en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento para la materia Geografía en el que no se presentó ningún aspirante: “Nadie se presentó a tomar el cargo” Situaciones similares se replican en las distintas dependencias de la casa de altos estudios.

Además, indicó que docentes que antes tomaban horas en los colegios preuniversitarios -como la Escuela Industrial, el Colegio Central Universitario y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín- comenzaron a reducir su carga horaria o a pedir licencia para trasladarse al sistema educativo provincial.

Según explicó, esto también ocurre en las facultades, donde docentes con cargos simples o semiexclusivos optan por disminuir su dedicación o directamente abandonar esos puestos.

Diferencias salariales entre universidad y provincia

Uno de los factores centrales señalados por el gremio es la brecha salarial entre la docencia universitaria y la docencia secundaria provincial. Barcelona detalló que un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple percibe alrededor de 260.000 pesos, mientras que un docente adjunto ronda los 300.000 pesos, ambos con una carga equivalente a 10 horas cátedra.

En contraste, indicó que en el sistema provincial, por una carga de aproximadamente 15 horas cátedra, los ingresos pueden ubicarse cerca de los 800.000 pesos en zonas céntricas, y superar el millón de pesos en departamentos alejados, con cifras que mencionó en un rango aproximado entre $1.100.000.

En ese sentido, sostuvo que la diferencia de ingresos influye en la decisión de los docentes de priorizar cargos en la educación secundaria dependiente del Gobierno de San Juan por sobre la UNSJ.

Este diagnóstico coincide con lo expresado por el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, quien a mediados de marzo afirmó que un docente provincial “por la misma cantidad de horas gana mucho más que un docente universitario”. También advirtió sobre una salida de profesores hacia ese sistema.

Impacto en cargos iniciales y requisitos académicos

Otro de los aspectos señalados es la dificultad para cubrir cargos de inicio en la carrera docente universitaria. Barcelona explicó que esos puestos se encuentran con salarios que oscilan entre 260.000 y 300.000 pesos, lo que reduce el interés de profesionales que deberían abandonar horas en el sistema provincial para incorporarse a la universidad.

A esto se suma un requisito específico del ámbito universitario. La obligatoriedad de contar con título de grado para acceder a los cargos. A diferencia de lo que ocurre en el nivel secundario -donde pueden designarse alumnos avanzados-, en la UNSJ no es posible cubrir vacantes con perfiles en formación.

Según indicó, esta combinación de bajos salarios y exigencias académicas complica la designación de docentes, especialmente en los primeros niveles de la carrera.

Jubilaciones, renuncias y listas agotadas

El titular de ADICUS también señaló que en algunos departamentos se registran jubilaciones anticipadas de docentes con mayor antigüedad, en parte por la incertidumbre ante posibles reformas previsionales.

En esos casos, los cargos son ofrecidos a docentes de menor jerarquía, pero no siempre logran cubrirse en los niveles iniciales. Incluso mencionó situaciones en las que docentes con cargos de alta dedicación han optado por renunciar para regresar al nivel secundario.

Además, advirtió que en los colegios preuniversitarios se están agotando los listados de aspirantes elaborados por las juntas de clasificación docente. Según explicó, esto se evidencia en que, aun existiendo listas, no hay postulantes que acepten tomar las horas ofrecidas.

Contexto nacional y situación presupuestaria

La situación local se inscribe en un contexto nacional de conflicto en el sistema universitario. A nivel país, gremios docentes han advertido sobre una caída del poder adquisitivo de los salarios que supera el 50% en los últimos años.

En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Federación Gremial de Docentes (Fagdut) informó que cerca de mil docentes dejaron sus cargos, ya sea por renuncias o licencias sin goce de sueldo.

Informes presupuestarios indican que entre 2023 y 2026 se produjo una reducción significativa en términos reales del financiamiento universitario, con un impacto directo en los salarios, que representan la mayor parte del gasto de las universidades nacionales.

En este escenario, la Justicia ordenó recientemente al Gobierno nacional implementar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, en un fallo que busca recomponer el presupuesto y los salarios del sector.