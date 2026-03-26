Más de mil docentes dejan la UTN por los bajos salarios

La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Daniela Díaz, puso de relieve que “casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país”.

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La dirigente precisó que “ muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo ”.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la finalización de una semana completa de paro.

Díaz aclaró que "esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre nuestra problemática. Y la semana que viene, lunes y martes 30 y 31 de marzo y 1 de abril, paro nuevamente de actividades".

En ese sentido, señaló que el sindicato se da una política hacia los alumnos universitarios que, finalmente, terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga.

“El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”, dijo al medio Conclusión.

Añadió que “también se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de 35.000 pesos, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados”.

Crisis presupuestaria y salarial

La casa de estudios, una de las más emblemáticas del país, con treinta sedes en todo el territorio nacional, atraviesa, al igual que el resto, una crisis de presupuesto y salarial por el incumplimiento del Gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

La remuneración de los profesores del sistema de educación pública superior se redujo alrededor del 56% en dos años, pérdida de poder adquisitivo que determina su alejamiento de las aulas.

La titular del Sindicato de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) llamó la atención sobre que "un docente para trabajar en la universidad tiene que tener un título de grado, tiene que tener muchas veces un posgrado, son docentes de años, de trayectoria. Y realmente con el sueldo, es increíble”.

En los últimos cuatro presupuestos (2023-2026), el gasto en salarios fue, por lejos, el componente más importante del presupuesto de las Universidades Nacionales, dado que representa en promedio el 86,9% del total, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%.

En este contexto, al comparar en términos reales el presupuesto de 2026 con el de 2023 se advierte que el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente de Universidades Nacionales. Entre esos años, el gasto salarial se redujo 43,2%.

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Desfinanciamiento de la educación superior

En consecuencia, el desfinanciamiento de la educación superior por parte del Gobierno nacional, incluso luego de que se aprobara una ley en el Congreso con ese fin, pone a los profesores universitarios en la encrucijada de soportar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios o escalar el largo conflicto con la Casa Rosada.

El Centro CEPA elaboró un informe en el cual muestra que el presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza.

Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 28,7%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constantes (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones.

En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023.

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El gremio subraya que si se hubiera aplicado la Ley insistida, el presupuesto de Universidades Nacionales en diciembre de 2025 habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026, lo cual habría implicado un crecimiento real de 35,1% respecto del presupuesto vigente en 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.

En cambio, el Proyecto del Gobierno incrementaría el presupuesto vigente de las Universidades Nacionales en 2026 en 12,4%, alcanzando $5,48 billones a valores de 2026. Incluso con ese aumento, el resultado sería una caída real de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% en comparación con 2023.

La conclusión que extrae el Centro CEPA es que, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por la Administración Milei, el Proyecto del Gobierno consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de Universidades Nacionales 36,5% inferior al que hubiera correspondido bajo la Ley insistida.