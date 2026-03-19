Los empleados judiciales tendrán un aumento del 5% en sus salarios de marzo

En un contexto de definiciones salariales para el sector estatal, las autoridades de la Unión Judicial, el sindicato que representa a los empleados judiciales, confirmaron una actualización en los haberes de los trabajadores para el mes de marzo. La medida se tomó de forma apresurada debido a la necesidad de enviar las planillas de liquidación en tiempo y forma, según detalló el gremio a través de un comunicado oficial.

El acuerdo parcial que se alcanzó con la Corte de Justicia contempla tres ejes fundamentales que impactarán en los bolsillos de los empleados judiciales en los próximos días. Se estableció un incremento del 5% correspondiente al mes de marzo, como así también se definió una suba del 30% para aquellos que cumplen función en zona, aunque ello se hará efectivo con el cobro del sueldo de abril. Por otra parte, el presentismo fijó un monto de $50.000,00.

Pese a la aplicación de estas mejoras, la Unión Judicial indicó que fue tajante al calificar lo otorgado como "insuficiente". Desde la entidad gremial argumentan que los porcentajes no logran compensar la caída del salario real frente a los índices de inflación (IPC) informados por el Indec.

"De no liquidar la Corte en los tiempos requeridos, implicaría cobrar sin recomposición alguna en marzo", explicaron desde el sindicato liderado por Sebastián López, justificando la aceptación parcial para evitar el congelamiento total de los haberes este mes.

Pese al incremento, desde el gremio manifestaron que solicitaron formalmente a la Corte de Justicia una nueva reunión de la mesa de diálogo, en el marco de paritarias. El objetivo es profundizar las conversaciones para lograr mejoras que contemplen las "particularidades específicas de la labor judicial" de cara a los haberes de los meses venideros.

Bajo el lema "Más unidad, más conquistas", la conducción sindical cerró su comunicado llamando a la afiliación y al apoyo de la comunidad judicial para fortalecer su posición en las futuras paritarias.

El comunicado

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