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Salarios

Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación

El único salario que le ganó a la inflación fue el de los trabajadores no registrados.

Por Agencia NA
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El índice de los salarios creció un 2,5% en enero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%.

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Datos

Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación

En el desglose de los distintos sectores, el salario del sector privado no registrado fue el único que le ganó a la inflación de enero: subió 4,4%.

Los datos son desprendidos del informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

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