Para el rector de la UNSJ, "un docente provincial gana mucho más que un docente universitario" por la misma cantidad de horas

En medio del conflicto salarial que atraviesa el sistema universitario, el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, aseguró que existe una marcada desigualdad entre los ingresos de los docentes provinciales y los universitarios, incluso con la misma carga horaria.

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La definición se dio en el marco del anuncio por la reactivación de la obra de la futura Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan , aunque rápidamente derivó en la situación que atraviesan las casas de altos estudios a nivel nacional.

Uno de los puntos centrales del planteo es el deterioro salarial de la docencia universitaria, que -según indicó- acumula una pérdida cercana al 50%. En ese contexto, advirtió sobre un fenómeno creciente: la salida de profesores hacia el sistema educativo provincial.

“Un docente provincial por la misma cantidad de horas gana mucho más que un docente universitario”, afirmó Berenguer en rueda de prensa. También explicó que esto está generando que muchos profesionales regresen a cargos que tenían con licencia en la provincia debido a la diferencia de ingresos.

Esta situación, que ya había sido advertida por gremios del sector, impacta directamente en el funcionamiento académico y en la formación de profesionales.

Durante una rueda de prensa, Berenguer describió un escenario complejo, atravesado por un paro de actividades de una semana impulsado por los gremios universitarios en rechazo a la política salarial del Gobierno nacional y en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El rector sostuvo que el conflicto actual se da tras una serie de cuestionamientos al sistema. “En un principio empezaron a desacreditar al sistema universitario, que malgastábamos fondos, que no queríamos auditorías”, expresó, y remarcó que las universidades cuentan con controles permanentes tanto internos como externos.

En ese sentido, afirmó que la situación derivó en un proceso de desfinanciamiento. Recordó que el Congreso aprobó una ley que contemplaba la actualización de presupuestos y salarios en función de la inflación hasta julio de 2025 y la posterior convocatoria a paritarias, pero aseguró que esas medidas no se están aplicando.

Por otra parte, el rector se refirió a los reclamos de padres de alumnos de institutos preuniversitarios por la suspensión de clases. Al respecto, señaló que la universidad mantiene instancias de diálogo con los gremios y las autoridades de cada unidad académica para garantizar la recuperación de contenidos.

“Creo que lo que buscan es dividirnos, y debemos ir todos por el mismo lado”, sostuvo, y pidió contemplar tanto los derechos de los estudiantes como los de los docentes en la búsqueda de soluciones.