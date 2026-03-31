La Justicia falló a favor de las universidades y le exige al Gobierno que ejecute de inmediato la ley de financiamiento

La Justicia falló este martes a favor de las universidades públicas en su reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento que fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado, en medio de las medidas de fuerza en las facultades por reclamos de aumentos salariales y de presupuesto.

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De acuerdo al fallo que se conoció este martes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le exigió que implemente de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La Justicia argumentó en esta nueva medida que no hay que perder de vista que "tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron el proyecto con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley".

El Gobierno había apelado a mediados de febrero la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro. Esa cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

FUENTE: Clarín