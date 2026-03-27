viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salta

La Justicia lo confirmó: quiénes se casaron en la Quebrada de las Conchas

La Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización de un evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.

Por Agencia NA
image

La Justicia de Salta tomó intervención en la causa en la que se investiga el casamiento en la Quebrada de las Conchas, cuyo evento no estaba autorizado por el Ministerio de Producción y Minería provincial y por el que se habría presentado un falso documento. A su vez, trascendió que la pareja que dio el sí son Nicole Pocoví y Federico Maran.

Lee además
investigan una fiesta sin autorizacion en la quebrada de las conchas
Reserva invadida

Investigan una fiesta sin autorización en la Quebrada de las Conchas
en la rioja hay quejas por la linea de 500 kv pedida por vicuna y recurririan a la justicia
Reclamo

En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia

La Fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido para la realización de un evento privado en un área protegida y cuya autenticidad se encuentra en duda.

quebrada conchas

En forma paralela, la Unidad Fiscal Contravencional impartió directivas en lo referido a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida, en el marco de la normativa vigente para actividades en áreas protegidas.

En la pesquisa se busca establecer, según supo la Agencia Noticias Argentinas, las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental.

La acusación fue realizada por las autoridades de Cafayate luego de observar las imágenes que se viralizaron en redes sociales de una boda que se realizó en Quebrada de las Conches, ubicada en la Ruta Nacional 68. Con la información obtenida, se realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y se radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes.

El municipio sostuvo en un escrito que, en dicho sector, salvo que haya una autorización, no se permiten eventos debido a que “el uso de luces y sonido potente en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona”.

Las actividades en áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. “Estas normas establecen que cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”, explicaron.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF tras el fallo favorable

La catarata de insultos de Milei a Kicillof por la Causa YPF: "Tuvimos que venir a arreglar las ca..."

Día Mundial del Queso: cuáles son los quesos más vendidos en Argentina

Cambios en las Becas Progresar: requisitos y cómo anotarse para cobrar los $35 mil

Virus Sincicial Respiratorio: expertos llaman a proteger a los bebés contra esta enfermedad

Lucas Pertossi habló por primera vez a seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: "No lo toqué"

Qué es la "muerte digna", un tipo de "eutanasia pasiva" que está permitida en Argentina

Condenaron a Morena Rial a tres años de cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Todo lo que hay que saber de las Becas Progresar 2026.
Atención

Cambios en las Becas Progresar: requisitos y cómo anotarse para cobrar los $35 mil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde
Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Te Puede Interesar

El sector del transporte de cargas sanjuanino advirtio que la actividad hoy no garantiza cubrir los costos operativos.
Primer trimestre 2026

Fletes en rojo: el aumento del gasoil y la caída de tarifas golpean al transporte en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Exclusivo: la próxima edición de la Cabalgata de la Fe sumará un día más y harán un importante sorteo
Adelanto a Tiempo

Exclusivo: la próxima edición de la Cabalgata de la Fe sumará un día más y harán un importante sorteo

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
Triste noticia

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días

Imagen ilustrativa. video
Salud

En San Juan descartaron dos casos de chikungunya que estaban bajo estudio

Confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administración pública de San Juan
Oficial

Confirmaron la fecha de cobro para los empleados de la administración pública de San Juan