Exigen la renuncia del funcionario de Radio Nacional que insultó a Mercedes Sosa

Una fuerte polémica se desató en Tucumán luego de que el coordinador de Radio Nacional Tucumán, Enzo Ferreira, publicara en sus redes sociales expresiones agraviantes contra la reconocida artista Mercedes Sosa. El funcionario se refirió a la cantante como “gorda comunista” y “un cáncer”, lo que generó un inmediato rechazo político, social y cultural en toda la provincia.

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Ahora, el propio gobernador Osvaldo Jaldo fue contundente al condenar los dichos y exigir la salida del funcionario. “Es una falta de respeto, no solo para los tucumanos, sino para los argentinos y hasta mucha gente fuera del país que sabe lo que significa Mercedes Sosa para la cultura”, expresó.

En esa línea, Jaldo remarcó que no hace falta siquiera pedir la renuncia: “Se tiene que ir solo”, afirmó, y calificó las declaraciones como “una falta de respeto total” que evidencia desconocimiento sobre el legado de la artista.

El repudio también fue acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, quien criticó duramente los agravios.

Por su parte, familiares de Mercedes Sosa manifestaron su malestar ante los dichos y reclamaron respeto por la figura de la cantante, considerada un emblema del folklore argentino.

La controversia escaló aún más cuando artistas de distintas disciplinas se autoconvocaron frente a las puertas de la emisora para expresar su rechazo. La manifestación reunió a músicos, actores y referentes culturales que defendieron el legado de Sosa y repudiaron los dichos del funcionario.

Mercedes Sosa es considerada una de las voces más influyentes de América Latina y un símbolo de la música popular argentina. Su trayectoria trascendió fronteras y dejó una huella profunda en la cultura del país y la región. En ese contexto, las expresiones de Ferreira generaron una reacción transversal que unificó a distintos sectores en defensa de su figura, mientras crece la presión para que deje su cargo en Radio Nacional.