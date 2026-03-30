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Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

El estremecedor hecho ocurrió este lunes a primera hora en un establecimiento educativo del Municipio de San Cristóbal. El atacante tiene entre 15 y 16 años. La víctima, 13

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un alumno ingresó armado y mató a un compañero en una escuela del departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe.

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El estremecedor suceso ocurrió este lunes, a primera hora, en la Escuela N°40 Mariano Moreno, revelaron medios locales.

El agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal.

El ataque sucedió alrededor de las 7:15, cuando los chicos se encontraban en un patio interno esperando que izaran la bandera, en el inicio de la jornada escolar.

“Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, completó.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, fundada en enero de 1894 y a 179 km al norte de la ciudad capital Santa Fe.

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