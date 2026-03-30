Video: así fue el momento de los disparos en una escuela en Santa Fe que terminó con un alumno fallecido

Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.
lunes 30 de marzo 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. IMÁGENES SENSIBLES.
Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.
En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos.
Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.