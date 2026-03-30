Video: así fue el momento de los disparos en una escuela en Santa Fe que terminó con un alumno fallecido

Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos.

Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariogaloppo/status/2038571878999007566&partner=&hide_thread=false San Cristóbal. Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Esta mañana un alumno de primer año mató a otros a balazos dentro del establecimiento. pic.twitter.com/gYsEyBacZQ — Mario Galoppo (@mariogaloppo) March 30, 2026

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