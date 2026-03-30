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Escalofriante

Video: así fue el momento de los disparos en una escuela en Santa Fe que terminó con un alumno fallecido

En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos. IMÁGENES SENSIBLES.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escuelafoto

Un video muestra el momento en el que un alumno comenzó a disparar y mató a un compañero en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

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En las imágenes se observa cómo algunos menores corren y otros se refugian ante la lluvia de disparos.

Por el ataque, un chico de 13 años murió y otros dos resultaron heridos.

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