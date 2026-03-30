Identificaron al alumno asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

El alumno de 13 años asesinado por otro estudiante en la Escuela Mariano Moreno N°40 del departamento santafesino de San Cristóbal fue identificado como Ian Cabrera.

Escalofriante Video: así fue el momento de los disparos en una escuela en Santa Fe que terminó con un alumno fallecido

Tremendo Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Ian era dos años más chico que el tirador, por lo que no eran compañeros, y se encontraba en el primer año del nivel secundario.

El menor era hincha de River y fanático del mediocampista Enzo Pérez, al tiempo que desde pequeño jugó al fútbol y se desempeñó como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.

Una mujer allegada a la familia expresó su sentido pésame y recordó a la víctima: “Descansá en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás”.

El atacante se encuentra detenido, mientras que otros estudiantes están internados por las heridas sufridas.