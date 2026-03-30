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Masacre

Identificaron al alumno asesinado por un compañero en una escuela de Santa Fe

El adolescente de 13 años fue asesinado por otro de 15, que ingresó a la escuela armado y comenzó a disparar a mansalva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El alumno de 13 años asesinado por otro estudiante en la Escuela Mariano Moreno N°40 del departamento santafesino de San Cristóbal fue identificado como Ian Cabrera.

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Ian era dos años más chico que el tirador, por lo que no eran compañeros, y se encontraba en el primer año del nivel secundario.

El menor era hincha de River y fanático del mediocampista Enzo Pérez, al tiempo que desde pequeño jugó al fútbol y se desempeñó como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal.

Una mujer allegada a la familia expresó su sentido pésame y recordó a la víctima: “Descansá en paz. Que Dios te tenga en la gloria. Tristísimo comienzo de semana para mi San Cristóbal. Un abrazo fuerte a sus papás”.

El atacante se encuentra detenido, mientras que otros estudiantes están internados por las heridas sufridas.

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